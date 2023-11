Da série C ao Mundial: assim como o Fluminense, Manchester City disputou terceira divisão em 1999

A- A+

Depois de bater na trave em 2008, o Fluminense conquistou o tão sonhado título da Libertadores da América, após superar o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação, neste sábado. A expectativa, agora, é para a inédita disputa do time pelo Mundial de Clubes, que ocorre em dezembro, em Jidá, na Arábia Saudita.

No torneio, o clube carioca pode enfrentar o Manchester City, campeão europeu e outro estreante na competição. Mas há outra semelhança entre as campanhas dos dois clubes — até as respectivas conquistas continentais — ligada ao ano de 1999.

Naquele ano, tanto o tricolor como o time inglês viviam as piores fases de suas histórias, tendo de disputar a terceira divisão nacional. Em ambos os casos, porém, a trajetória seria de ascensão desde então. O Fluminense venceria a Série C daquele ano e já disputaria a Copa João Havelange — equivalente à primeira divisão do Brasil que reuniu uma série de clubes de todo o país em torneio organizado pelo Clube dos 13 — no ano seguinte.

Já o Manchester City, que também jogava a terceira divisão pela primeira vez, terminou a competição em segundo lugar, atrás apenas do campeão Charlton Athletic. Os citizens, porém, só voltariam a disputar a Premier League em 2002.

Os dois times também já chegaram perto de conquistar o título continental em outra ocasião. O Fluminense, em 2008, foi derrotado nos pênaltis para a LDU no Maracanã e amargou o vice, enquanto que o Manchester City, já adquirido por Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos — responsável pelos grandes investimentos do clube —, perdeu a decisão da Liga dos Campeões em 2008, ao ser derrotado pelo Chelsea por 1 a 0 na decisão.



Agora, 24 anos depois, os dois clubes são os favoritos para decidir o Mundial, que ainda conta com Al Ahly, do Egito (vencedor da Liga dos Campeões da África), Al Ittihad, da Arábia Saudita (campeão do Campeonato Saudita 2023), Auckland City, da Nova Zelândia (vencedor da Liga dos Campeões da OFC 2023), León, do México (ganhador da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23) e Urawa Red Diamonds, do Japão (que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia 2022).

