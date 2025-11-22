A- A+

futebol Da série D à Libertadores: entenda como o Mirassol chegou ao sucesso surpreendente desta temporada Em 2025, o time paulista jogou a série A do Brasileirão pela primeira vez e já garantiu vaga para a principal competição do continente

Classificado para a Libertadores 2026 na última quinta-feira, o Mirassol vive ascensão impressionante em 2025. Depois da derrota do São Paulo para o Corinthians na noite de ontem, o Leão Caipira alcançou mais um marco: pela primeira vez, poderá disputar o campeonato mais relevante da América do Sul.

Com esse feito, o clube dá mais um passo certeiro no momento mais importante de sua história, que, apesar de parecer mágica exponencial à primeira vista, tem como fórmula um trabalho paciente, iniciado há mais de cinco anos.

Desde 2020, o Mirassol está em uma sequência de conquistas. Naquele ano, ele chegou à série D do Brasileirão pela segunda vez, depois de oito anos da única vez que havia disputado o torneio, também em sua última divisão.

Fazendo o caminho inverso da campanha desastrosa do de 2012, que lhe rendeu um rebaixamento, o time paulista, dessa vez, conquistou a taça da série D, garantindo acesso à terceira divisão.

Daí em diante, o clube foi galgando rumo às repartições mais altas do Campeonato Brasileiro, vencendo a série C em 2022 e chegando à tão sonhada série A neste ano, depois de ser vice-campeão da segunda divisão de 2024. E, agora, na prateleira mais alta da competição, o Mirassol é dono da melhor campanha de um estreante da primeira divisão.

Apesar da volta ao Brasileirão acontecer em 2020, esse percurso é fruto de investimentos que começaram alguns anos antes.

Em 2017, o São Paulo vendeu o jogador Luiz Araújo, de quem o Mirassol detinha parte dos direitos, para o Lille, da França.

Nesta operação comercial, o Leão Caipira ficou com 20% dos R$ 38 milhões pagos pelo clube europeu, que resultou em, aproximadamente, R$ 8 milhões para o time do interior paulista.

Parte deste montante foi destinada à construção de um novo centro de treinamento para o verde e amarelo, inaugurado em 2018, com o custo de R$ 15 milhões. Moderno e tecnológico, o espaço localizado em São José do Rio Preto é equiparado aos CTs dos maiores clubes do país e é o grande responsável por dar estrutura para viabilizar a ascensão do time.

Neste ano, o Mirassol deu mais um passo rumo à modernização de seus ambientes. A arena do verde e amarelo, estádio José Maria de Campos Maia, foi reformada antes da estreia do time no Campeonato Brasileiro.

Em março, foram finalizadas as obras, que custaram R$ 8 milhões e resultaram em melhorias estruturais e tecnológicas, como aprimoramento na iluminação do campo e implantação de catracas com registro facial.

Com infraestrutura de ponta para treinamentos e desenvolvimento de seus atletas, o Leão Caipira também tem investido na base, mantendo categorias do sub-11 ao sub-20, que não só geram talentos para o time principal, mas também rendem lucro a partir da venda de jogadores.

Juninho Antunes, vice-presidente do time, gere o futebol do verde e amarelo e utiliza as negociações dos atletas da base para contribuir com a cultura financeira eficiente e sustentável do Mirassol. O equilíbrio entre despesas e gastos é outro fator favorável ao bom momento do time.

Em consonância com a visão econômica adotada por sua gestão, neste ano, o Mirassol acumulou poucos gastos com contratações em comparação com os outros times da ponta da tabela do Brasileirão, mas escolheu bem os seus reforços.

Peça importante em 2025, Reinaldo, o atual artilheiro do time, estava livre no mercado, assim como o atacante Edson Carioca e o goleiro Walter.

Já as contratações de Matheus Davó e de Neto Moura estavam previstas no orçamento de 2024. Dessa forma, os únicos reforços que acarretaram em gastos maiores foram os zagueiros João Victor, que custou R$ 2,7 milhões, e Jemmes, comprado por R$ 3,8 milhões.

O total de R$6,5 milhões investidos é cerca de dez vezes menor o que o dinheiro gasto por clubes da ponta da tabela, como o Flamengo e o Palmeiras, com novos jogadores.

O CT moderno, ao lado de compras certeiras, gestão financeira estratégica e investimento na base compõem a fórmula que garantiu o estrondoso sucesso do Mirassol em 2025, que também conta com um grande monitoramento da saúde dos jogadores.

O clube tem, por exemplo, medidores de sono e esteiras antigravitacionais para diminuir o impacto de lesões. Entretanto, apesar da excelente infraestrutura, a classificação do Leão Caipira para a Libertadores exigirá novos desafios para o clube em 2026, como a montagem de um time feminino.

