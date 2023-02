A- A+

Náutico Dado admite desempenho ruim do Náutico diante do Sampaio: "não jogou o que tinha para jogar" O Timbu perdeu a chance de assumir a liderança do grupo B da Copa do Nordeste

Diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, o Náutico não teve uma boa atuação na derrota deste sábado (18). Em entrevista após a partida, o técnico Dado Cavalcanti confirmou a falta de futebol apresentada pelo Timbu.

“Jogar aqui contra o Sampaio é sempre um pouco mais difícil. O gramado é muito bom, mas é sempre um pouco mais alto e pesado. Isso atrapalha a performance”, iniciou.

“Mas jamais podemos colocar isso como desculpa para a derrota. Nossa equipe não jogou o que tinha para jogar. Não conseguimos colocar a bola em campo. O que influenciou o resultado foi não termos jogado bem. Nos defendemos até razoavelmente bem, mas no final fomos penalizados numa jogada individual que acabou culminando no gol adversário”, completou.

O Náutico foi até a capital maranhense com três mudanças em relação ao time que derrotou o Fluminense-PI, no meio da semana. Victor Ferraz e Paulo Miranda foram poupados por cansaço muscular. Já Gabriel Santiago aguarda resultado de exame de imagem de um desconforto sentido no músculo posterior da coxa direita no jogo passado.

Dado analisou a situação e detalhou o desempenho de Diego Ferreira, que entrou na lateral-direita no lugar de Ferraz.

“Nós tínhamos uma preocupação pela sequência natural dos jogos. Fiz mudanças forçadas por causa disso. Diego fez uma boa partida. São características completamente diferentes [comparando com Ferraz]. Diego é um cara mais agudo, de último terço e chegada final. Para não perder a caracterização de equipe e condição tática ele vem se esforçando muito”, afirmou o treinador alvirrubro.

O Náutico enfrenta o Vitória-BA na próxima quinta-feira (23), às 19h, no Barradão, pela Copa do Nordeste.



Veja também

Campeonato Espanhol Real Madrid vence Osasuna e coloca pressão no Barcelona