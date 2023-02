A- A+

Futebol Dado aguarda Departamento Médico para contar com Victor Ferraz no clássico; Jael segue fora Com dores na coxa direita, lateral é dúvida para o duelo, enquanto centroavante deve aguardar um pouco mais para estrear com a camisa alvirrubra

Dois dos atletas mais experientes do elenco do Náutico, que não estiveram em campo na vitória da equipe por 1x0 diante do Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano, estiveram na lista das perguntas endereçadas ao técnico Dado Cavalcanti, já pensando no duelo perante o Sport, sábado (11), nos Aflitos, também pelo Estadual. O lateral-direito Victor Ferraz e o centroavante Jael jogarão o Clássico dos Clássicos? De acordo com o treinador, apenas um tem chance.



Vetado do jogo contra o Afogados por conta de dores na coxa, o lateral-direito Victor Ferraz será reavaliado durante a semana para saber se terá condições de entrar em campo.



“Tive contato com o departamento médico e as primeiras informações foram animadoras. Vamos esperar os sintomas diminuírem para ver essa possibilidade de contar com ele no jogo”, afirmou o técnico. Victor foi submetido a um exame de imagem que indicará o grau da lesão.





Já o centroavante Jael, que ainda não estreou pelo Náutico, não deve entrar na lista de relacionados para o clássico. “Ele completou nove dias de treinamento, com 14 sessões de treino. A tendência é diminuir o volume de trabalho e aumentar a intensidade. Ele perdeu percentual de gordura na primeira semana, mas precisamos ter cautela. Não adianta antecipar, fazer Jael jogar uma partida e depois ficar muitas sem jogar. Vamos prepará-lo bem porque a sequência é dura, difícil”, apontou.



O treinador pretende tomar um cuidado semelhante ao que antecedeu a estreia de outro reforço recente do Náutico. “Essa sequência do mês de fevereiro é bem difícil. Março terá jogos mais decisivos ainda, com fases finais de Estadual e Copa do Nordeste, além do início da Copa do Brasil. Vamos fazer um trabalho similar ao que fizemos com Paulo Miranda para, quando ele jogar, performar bem e nos ajudar”, completou.

Veja também

Futebol Com 10 gols em nove jogos, Wallace Pernambucano é o maior goleador do Brasil em 2023