Após a vitória sobre o Atlético/BA, fora de casa, neste domingo (22), o técnico Dado Cavalcanti exaltou a atuação do sistema defensivo do Náutico. O treinador reconheceu que sua equipe não teve grande atuação em Alagoinhas, mas celebrou a segurança que a zaga demonstrou para garantir o resultado positivo.

"O jogo não foi um grande jogo tecnicamente. Deixamos a desejar neste contexto, mas enfrentamos algumas adversidades que influenciam no fato de não termos jogado tanto. O gramado alto, (o clima) muito quente também, muito calor, dificultou as recuperações dos atletas. Mas, o mais importante é que fomos competitivos", começou.

"Meu destaque vai para o sistema defensivo, que soube se comportar bem, soube descer as linhas defensivas, correu poucos riscos o jogo inteiro e ganhamos a maioria das disputas. Mérito aos atletas, que entenderam as dificuldades do jogo tecnicamente, mas que não abriram mão da luta, da entrega e, consequentemente, da conquista dos três pontos", completou o treinador.

Passada a partida, o Náutico segue em Alagoinhas até esta segunda-feira (23). Na cidade baiana, o Timbu dará início à preparação para o duelo de quarta-feira (25), contra o Retrô, pelo Pernambucano. De acordo com Dado Cavalcanti, a recuperação dos jogadores será essencial para que o Alvirrubro consiga ser competitivo no meio da semana.

"Estamos permanecendo aqui em Alagoinhas, já iniciamos o processo de recuperação. Amanhã (segunda), vamos treinar com o segundo grupo. O primeiro grupo ficará potencializando a recuperação, tendo um lastro de alimentação e refeição controladas, para ter esse primeiro ganho necessário dessas primeiras horas pós-jogo e para que possamos desempenhar nossa função bem no jogo de quarta, um jogo tão difícil", pontuou.

