Futebol Dado cita conversas para conter estilo "explosivo" de Júlio Prata da casa foi expulso diante do Porto, no final do jogo, após tentar cabeçada em Pedrão

Não é de hoje que o atacante Júlio tem se caracterizado por ser um jogador de perfil, como o próprio técnico Dado Cavalcanti chama, explosivo. Da mesma forma que tem chamado atenção pelos gols no começo da temporada, o prata da casa também tem ganhado fama pelo temperamento forte. Comportamento que já rendeu alguns amarelos e provocações, principalmente no Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz. Na última segunda (30), contra o Porto, ele foi além, recebendo um cartão vermelho ao tentar acertar uma cabeçada no zagueiro Pedrão.



Embora em um primeiro momento tenha considerado a expulsão de Júlio exagerada, Dado confessou que ele, junto com a comissão técnica, possuem um cuidado especial com o lado mental do atacante.



“Júlio é explosivo, tem um jogo intenso. Provoca, discute, briga. As conversas vêm acontecendo. Não só comigo, mas com a comissão técnica inteira. Pedro, Kuki, Josa (auxiliares)…. Ele é um cara que será sempre provocado. As pessoas já sabem como ele é e isso faz com que ele seja visado pelos adversários e pela arbitragem. Não vi ainda o motivo pelo qual ele foi expulso. Pela imagem que me mostraram, não era para tanto”, iniciou.



Autor do único gol do Náutico na Copa do Nordeste, Júlio já tem dois pelo clube no Campeonato Pernambucano. Com o vermelho, ele não estará em campo no próximo compromisso pelo Estadual, no dia 7 de fevereiro, diante do Afogados, no Vianão. Em contrapartida, está apto a jogar pelo Nordestão, sábado (4), contra o CRB, nos Aflitos.





“Ele está ciente que hoje é um dos protagonistas. Assumiu isso com gols, atuações. Esse protagonismo traz um peso de ser mais visado pelos adversários e pela arbitragem. Faz parte do amadurecimento do próprio Júlio assimilar bem isso e ficar mais preocupado em solucionar os problemas com a bola no pé. Vamos visualizar o que há de ser melhorado em relação a ele, dando o suporte necessário para contribuir tecnicamente”.

