Dado cita desgastes de Jael e Paulo Miranda e torce para não perder dupla diante do ABC

A- A+

A sequência de jogos em curto intervalo de tempo fez com que o técnico do Náutico, Dado Cavalcanti, fosse obrigado a mexer em duas peças importantes da equipe no decorrer do confronto diante do Ferroviário/CE, nos Aflitos, vencido por 3x2, pela Copa do Nordeste. O zagueiro Paulo Miranda e o atacante Jael pediram para sair por desgaste e ainda serão reavaliados para saber se terão condições de entrar em campo no fim de semana, contra o ABC, pelas quartas de final do torneio.



“Jael estava esgotado e pediu para sair. Pela sequência de jogos e pouco tempo de intervalo, já vinha sentindo. Jogou 90 minutos no jogo passado e contribuiu demais. Paulo Miranda pediu para sair também, estava com a musculatura pesada. Espero que não tenha algo com os dois. São jogadores pesados na nossa condição de jogo”, afirmou.





Caso Paulo Miranda não tenha condições, Anilson pode ser escolhido para fechar a zaga ao lado de Odivan. Na frente, Júlio ficaria com o posto de Jael, autor de quatro gols na temporada.

Veja também

Futebol ABC x Náutico: confira escalações e saiba onde assistir