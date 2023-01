Dado coloca Sport e Retrô como times à frente na preparação para o Estadual 2023

A- A+

Sport e Retrô são os clubes que, na visão do técnico do Náutico, Dado Cavalcanti, chegam à frente na disputa pelo título do Campeonato Pernambucano. Mesmo valorizando o fato de o Timbu ser o atual bicampeão, o comandante ressaltou que o processo de renovação do elenco tira a pecha de “time a ser batido” dos alvirrubros.

“Não acho que o Náutico é o time a ser batido no Estadual. A camisa é tradicional, somos os atuais bicampeões e postulantes ao título, mas nesse processo de renovação ainda temos muito a acrescentar. Estou na expectativa que, sabendo passar pelo início pesado, nossas perspectivas serão boas. Acho que tem dois adversários à nossa frente nessa disputa, sendo Sport, tecnicamente, e o Retrô, com um trabalho de montagem boa. Mas somos os atuais campeões e temos que lutar pelo troféu”, afirmou.

O primeiro desafio do Náutico na temporada é o Central, sábado (7), no Lacerdão, pela estreia do Campeonato Pernambucano. Adversário que pode dar trabalho aos alvirrubros.

“É o confronto mais equilibrado da primeira rodada. Uma equipe tradicional, com uma estreia fora de casa. O Central reformulou bem o elenco, possui jogadores experientes, que entendem o que é o Estadual. Um time maduro, cascudo. O nosso é bem mais jovem, com limitações ofensivas, de opções, mas espero levar algum tipo de vantagem”, declarou.

