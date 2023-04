A- A+

Futebol Dado comemora hiato de jogos e cita "margem para evolução" antes de jogo da volta contra o Cruzeiro Timbu só entrará em campo no dia 25 de abril, contra a Raposa, no Independência

Fora das finais do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, além de aguardar o início da Série C, o Náutico terá pela frente quase duas semanas sem partidas antes do confronto da volta diante do Cruzeiro, no dia 25 de abril, no Independência, pela terceira fase da Copa do Brasil. Descanso comemorado pelo técnico Dado Cavalcanti.

“Vai ser saudável porque a empolgação pela vitória será, naturalmente, pelo tempo, contida. Se o jogo fosse na quarta, talvez estaríamos empolgados e a preparação poderia ter algumas falhas, achando que tudo está perfeito. Não está. Temos muita margem para evolução, coisas a melhorar”, afirmou.

Durante o período de “folga” do Náutico, o Cruzeiro entrará em campo contra Corinthians e Grêmio, em ambos os compromissos pela Série A. Cenário que deixará a equipe mais preparada para encarar o Timbu, avaliou Dado.

“O Cruzeiro também estará mais fortalecido porque esse foi o primeiro jogo oficial com o Pepa (técnico) no comando. Ele terá mais dois jogos pela frente para reforçar suas ideias. Vamos enfrentar um Cruzeiro mais ‘jogado’. O tempo que eles tiveram de inatividade foi mais saudável para a gente. Chegamos de forma competitiva. Jogamos a mais do que eles na temporada. Sei que as condições trarão mais dificuldade no próximo jogo, mas o tempo dará descanso para a nossa rapaziada, não permitindo que a empolgação do vestiário perdure”, declarou.

Com a vitória por 1x0, nos Aflitos, no jogo de ida, o Náutico precisa apenas de um empate para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, embolsando R$ 3,3 milhões.

Veja também

Campeonato Espanhol Líder Barcelona empata com Getafe e Real Madrid fica a 11 pontos