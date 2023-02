Dado defende Mateus Cocão após pênalti contra o CRB

A- A+

Autor do pênalti que gerou o gol de empate do CRB no 2x2 com o Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o volante Mateus Cocão ganhou a defesa do técnico Dado Cavalcanti. Mesmo reconhecendo a falha do prata da casa e a necessidade de correções técnicas, o treinador valorizou o comportamento. “Ele sempre coloca a cara a tapa”.



“A exposição do Cocão em relação aos jogadores de meio é que ele sempre coloca a cara a tapa. Busca o jogo, procura e, naturalmente, erra mais por isso. Teve a infelicidade do pênalti cometido, em um erro em uma abordagem desnecessária. É cedo demais para fazer um ‘x’ no pé do garoto, um ativo do clube, um jogador da nossa base e que precisamos dar apoio. Vou procurar alinhar melhor as correções técnicas para que ele seja um jogador melhor”, afirmou.



Dado também deu a entender que terá mais cuidado em lançar o atleta, citando “momento oportuno” para uma nova utilização. O próximo jogo do Náutico é terça (7), contra o Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano.





“Uma das maiores virtudes dele é que, quando o jogo está ruim, ele não deixa de jogar, dar opções. Quando o coloco, é nessa expectativa. O CRB tinha encaixado melhor a marcação no segundo tempo, subindo dois homens para marcar Victor e Souza, que iniciavam o jogo. Coloquei Cocão para subir os atletas e ele ficou com a construção. Ele vai errar, mas também vai amadurecer, evoluir. Darei minhas contribuições como professor e, no momento oportuno que entender que ele será útil em campo, ele entrará. Se achar que não deve jogar, espero um pouco mais, deixo a poeira baixar. Faz parte do processo. Só espero que a gente não tenha baixas por marcações antes da hora. Vamos dar tempo para coisas serem colocadas no devido lugar e ele conseguir dar sequência no clube”, frisou.

