Futebol Dado divide méritos de classificação na Copa do Brasil com profissionais do sub-20 Treinador detalhou o planejamento do clube para encarar o São Bernardo e ressaltou a importância da premiação para ajudar nos cofres do Timbu

O Náutico começou a planejar o jogo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil, antes mesmo de enfrentar o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. O Timbu poupou titulares para encarar o Leão e fez um trabalho específico com a equipe principal e a base, pensando nos paulistas, no confronto da primeira fase do mata-mata nacional. No fim, a tática surtiu efeito. O Timbu ganhou por 1x0, nesta quarta (1º), no Primeiro de Maio, e avançou na competição, encarando o Vila Nova na próxima etapa. Pelo feito desta noite, os pernambucanos embolsaram R$ 900 mil.



Após o jogo, o técnico Dado Cavalcanti fez questão de dividir os méritos da classificação com a comissão técnica do sub-20, que participou ativamente na preparação para o jogo.





“Foi um jogo muito difícil, duro. São Bernardo não faz uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista à toa. É um time que impõe jogo de força, de ataque à última linha. Eles perderam alguns jogadores importantes durante a semana e isso talvez tenha mudado a caracterização de jogo da equipe, ficando refém de bolas longas, com Rafael Vaz, e com menos jogo interno, de flutuação por dentro”, iniciou.



“Nos momentos que fomos inferiores, soubemos neutralizar as melhores jogadas, sobrando para eles apenas os chutes de fora e os cruzamentos na área. O empenho dos jogadores foi fantástico. Quero parabenizar não somente os que estão aqui, mas os que ficaram no Recife, que jogaram contra o Fortaleza. Isso nos deu a tranquilidade de pensar exclusivamente no São Bernardo, fazendo três sessões de treino pensando exclusivamente neles. Quero fazer também uma menção à comissão técnica do sub-20: ao Gera (treinador), Otávio, que está chegando agora, e Dudu Capixaba (coordenador). Na semana passada, fizemos uma reunião e passamos todas as informações sobre o São Bernardo para que eles pudessem treinar como o São Bernardo. O sub-20 foi o “sparring”, fazendo tudo exatamente como eles jogavam. Os treinamentos surtiram efeito. Essa classificação tem muitas mãos”, comemorou.



Dado também ressaltou a força da equipe paulista na temporada e como o triunfo pode fazer o Náutico sonhar com glórias maiores em 2023.



“O adversário só perdeu uma vez no ano. Ganhou de São Paulo e Corinthians. Chegamos aqui e vencemos um time fortíssimo. Isso nos dá a força de que podemos buscar coisas maiores durante o ano, inclusive títulos. Provamos o quanto somos aguerridos, disciplinados, valentes. Não somos tecnicamente superiores à maioria dos adversários que enfrentamos, mas estamos vencendo. Essa classificação traz também uma rentabilidade ao clube, equacionando alguns problemas financeiros e ajustes de folha”, frisou.



O próximo compromisso do Náutico é sábado (4), nos Aflitos, contra o Sport, pela Copa do Nordeste. Jogo que, na visão do treinador, chegará com uma carga menor de pressão após o resultado em São Paulo.



“Se a gente não classifica, chegaria muito pesado para jogar o clássico contra o Sport. Então, eu acho que isso tira um pouco do peso nos ombros e nos dá confiança”, apontou.

