A- A+

Futebol Dado elogia condição física do Náutico antes de estreia oficial na temporada Treinador destacou que, no ano passado, sofreu com o condicionamento dos atletas no fim da Série B

Exigir um condicionamento físico no ápice para os atletas que iniciarão a temporada é algo que os treinadores sabem ser impossível de fazer. Mas isso não significa que os jogadores que entrarão em campo na abertura dos torneios oficiais estarão muito abaixo do ideal. Ao menos não no Náutico. De acordo com o técnico Dado Cavalcanti, boa parte do time está pronto para atuar os 90 minutos contra o Central, sábado (7), no Lacerdão, pela estreia do Campeonato Pernambucano.

“Ano passado, eu já entrava em campo com alterações prontas porque alguns atletas não aguentavam os 90 minutos com a mesma intensidade. Ficava refém dessa condição atlética. As trocas técnicas eu acaba não fazendo. Alguns jogando mal permaneciam porque eu sabia que outro atleta ia gritar antes, cansar antes, mais próximo de um risco de lesão. Por isso me agrada ter hoje sete atletas que poderão jogar os 90 minutos. Vou me preocupar mais com três, sobrando ainda duas trocas técnicas para mudar o panorama do jogo”, afirmou o treinador.

A tendência é que o Náutico escalado seja praticamente o mesmo do último amistoso perante o ASA/AL, em Arapiraca, com muitos novatos prestes a fazer o primeiro jogo oficial com a camisa alvirrubra.

“Estamos em um processo árduo de renovação de elenco. Praticamente começando do zero. O tempo é importante para o condicionamento físico dos atletas. Vamos iniciar a competição dentro do que esperávamos de ganho para o início. Na composição coletiva, entendo que falta muita coisa ainda. Teremos dificuldades naturais de um time jovem, novo de formação. Teremos alguns problemas provenientes nesses aspectos. Mas, dentro da taxa de trabalho entregue, faremos do Náutico uma equipe competitiva”, apontou.

O Náutico deve entrar em campo com Vagner; Ivan, Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão, Jean Mangabeira, Gabriel Santiago e Victor Ferraz; Fernando e Júlio.

Veja também

Carreira política Roberto Dinamite foi deputado estadual por cinco mandatos consecutivos