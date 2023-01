Dado elogia defesa do Porto e confirma contratação de Jael pelo Náutico

A- A+

Ao enfrentar a melhor defesa do Campeonato Pernambucano, que tomou apenas um gol em seis jogos, o Náutico, pela primeira vez no torneio, saiu de campo sem balançar as redes. O empate em 0x0, nos Aflitos, manteve a equipe na terceira colocação, com nove pontos. Segundo o técnico Dado Cavalcanti, a intranquilidade na hora da finalização, aliada ao bom modelo defensivo do adversário, culminaram no confronto sem gols.



“Já esperava essa dificuldade. Isso foi abordado na semana porque já tinha visto o Porto jogar em duas oportunidades antes de enfrentá-los. Pesquisamos mais a fundo os mecanismos de defesa e falei que enfrentaríamos a melhor defesa não em números, mas em aspecto coletivo. O sistema defensivo deles é o melhor do campeonato, marcando no padrão do 5-4-1, com movimentações de balanço lateral e tendo os três zagueiros fixos”, elogiou Dado.



“Minha perspectiva era de que a gente pudesse levar três vantagens: as tabelas laterais, que não conseguimos colocar superioridade numérica para executá-las; as bolas longas, nas costas da linha defensiva; e a utilização de uma circulação mais rápida. Se tivéssemos feito bem isso, abriríamos os espaços. Se a gente tivesse feito um gol no primeiro tempo ou no começo do segundo, nas chances com Gabriel e Régis, talvez o jogo fosse diferente. Mas não é demérito fazer elogios ao adversário, ao trabalho do Alexandre Oscar (técnico do Porto). A forma com que eles se defendem é interessante. Isso nos impossibilitou de conseguir o resultado que esperávamos”, completou.



O treinador também citou que os atletas sentiram a cobrança das arquibancadas. “A intranquilidade influencia. Entendo o nível de ansiedade de todos. Nosso grupo é batalhador, lutador. Temos algumas limitações, mas a entrega nunca falta. Aconteceu hoje até o último minuto. Quando o apoio de fora não vem, deixa as pessoas mais intranquilas, provocando o erro. Respeito essa situação e vamos buscar fazer nosso melhor no próximo jogo, fazendo quem sabe um gol à frente para ficarmos mais tranquilos e administrarmos um placar”, explicou.





Solução pode ter chegado



Para ganhar mais repertório ofensivo, o Náutico trouxe o centroavante Jael. Ainda sem ser anunciado oficialmente pelo Timbu, o atleta teve a vinda confirmada por Dado.



"Na última coletiva, eu disse que não tinha o que falar sobre o Jael porque ele não tinha chegado no clube. Mas hoje é inevitável falar porque ele já está no Recife e todo mundo já sabe. Não quero bancar aqui o mentiroso aqui. Vamos esperar o anúncio pela assessoria, mas ele já fez os exames de imagem que precisavam ser feitos, as primeiras avaliações e iniciou os primeiros processos de treinamento. Vamos esperar a primeira semana de trabalho dele para colher os feedbacks e depois traçar os planos para saber quando ele estará apto para entrar em campo”, declarou.



Vale citar que, para a próxima rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico não terá o centroavante Júlio, então único atleta da posição, antes da chegada de Jael. O prata da casa foi expulso perante o Porto.

