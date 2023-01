A- A+

Futebol Dado elogia poder de reação do Náutico no clássico Timbu ficou por três vezes atrás do placar, mas buscou o empate em 3x3 diante do Santa Cruz, no Arruda

Os elogios do técnico Dado Cavalcanti ao time do Náutico, no empate em 3x3 diante do Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, não se limitaram somente ao fato de o Timbu ter evitado perder fora de casa ou por não sucumbir em seu primeiro clássico de 2023. O contexto da partida também pesou na avaliação. Por três vezes, o Timbu ficou atrás do placar. Em todas, reagiu e garantiu um ponto.



“Foi um comportamento importante da nossa equipe. Estivemos atrás do placar três vezes e em momento algum nós nos desorganizamos. Isso mostra uma evolução comportamental. Não é fácil. Mostra um amadurecimento de uma equipe jovem, com limitações, mas muito briosa. Falei muito sobre mudanças de um ano para o outro e o grupo de agora é muito trabalhador”, afirmou o técnico, lamentando o fato de o Timbu não ter saído do Arruda com uma vitória.



“Defensivamente não foi uma partida brilhante, tomando gols que nem tem como explicar. Mas, no todo, fomos superiores e não merecíamos voltar do intervalo perdendo o jogo. Fizemos o terceiro gol no começo do segundo tempo e, por prudência, o time esperou mais o Santa, perdendo ímpeto ofensivo. Foi um jogo muito disputado, estudado. Lamento apenas não ter vencido”, completou.





De acordo com o treinador, as falhas no Clássico das Emoções servirão de aprendizado ao Náutico nos próximos compromissos. “Muitos jogadores estrearam no clássico, como Paul e Diego. Nossa equipe vai amadurecer ao longo do tempo. Os erros fazem parte de qualquer agremiação, principalmente em uma que está em formação. Vamos ajustar para os erros não influenciarem em outros resultados lá na frente. Fizemos um bom clássico, criando mais do que o adversário no primeiro tempo. Entendo que os gols que não fizemos também fazem parte do aprendizado para criar uma casca”, apontou.



Detalhando um pouco mais sobre os estreantes, Dado deu a entender que o lateral Diego Ferreira, que entrou na reta final, e o atacante Paul Villero, titular, podem ganhar mais minutos pelo Náutico nas próximas partidas.



“Estreia é sempre motivo de ansiedade por parte dos atletas. Paul já vinha em condição física boa. Se tivesse condição de jogo, seria titular nos dois jogos passados. Vimos as características dele. É um jogador agressivo ofensivamente, vai contribuir. Entrou em um clássico, um mais pegado, duro. Deu sua parcela de contribuição e, com mais jogos, vai se ambientando, assim como os companheiros vão entendendo suas características. Já Diego foi o último a jogar, com uma semana de treinamento, mas tem um perfil bom. Chega à frente com facilidade e teve a oportunidade de jogar 20 minutos. Vai ganhando mais confiança, condicionamento. Espero que esteja apto a fazer uma partida com mais tempo. Quem sabe até na próxima”, concluiu.

Veja também

Santa Cruz Ranielle Ribeiro vê Santa Cruz superior, mas cita "gosto amargo" após empate com o Náutico