Dado explica processo e diz que acordo com clube está próximo de ser selado

A- A+

Após o processo que o técnico Dado Cavalcanti move contra o Náutico, por conta de dívidas antigas do clube com o profissional, na passagem dele pelo Timbu, em 2014, ganhar os noticiários, o treinador veio a público explicar a situação. Dado indicou que as partes estão próximas de um acerto, evitando assim o leilão da sede alvirrubra, marcado para o dia 14 de fevereiro.



“Uma questão pessoal, que era pública, veio à tona ontem. A ação judicial corre desde 2015, referente um débito do clube comigo em 2014. Naquela oportunidade, não obtivemos uma resposta em relação à negociação. A situação perdurou durante anos e, infelizmente, houve uma triste coincidência de culminar exatamente agora que sou treinador do clube”, iniciou.



“Quero deixar todos tranquilos sobre a condução dos fatos. Se já era fácil fazer esse acordo comigo antes, imagina agora que sou treinador do clube? Faço esse pronunciamento para o torcedor ficar com o coração em paz. Já tive uma primeira conversa com o jurídico do clube e espero que na próxima semana exista uma conversa definitiva para acabar com qualquer tipo de especulação, atrapalhando a condução do trabalho”, completou.





A dívida com o treinador, referente a direitos de imagem e salários, com a correção monetária, gira em torno de R$ 180 mil.

Veja também

Seleção Alemã Neuer quer seguir na seleção alemã depois de se recuperar de lesão