Náutico Dado lamenta acomodação do Náutico na derrota para o Manaus Timbu chegou a sair na frente na Arena da Amazônia, mas perdeu para os manauaras na estreia da Série C

Ao ir para o intervalo com a vantagem de 1x0 no placar e um bom futebol apresentado na Arena da Amazônia, parecia que o Náutico estrearia com o pé direito na Série C do Brasileiro. No entanto, com a queda de rendimento na etapa complementar, o Timbu acabou sofrendo a virada para o Manaus, amargando um revés longe do Recife, na noite dessa terça-feira (2). Após a partida, o técnico Dado Cavalcanti lamentou a forma como o resultado negativo foi construído.

"O resultado não foi o que esperávamos, mas no futebol quem não mata, morre. Tivemos volume, tivemos posse, tivemos jogo, algumas jogadas combinadas. Mas além de agredir pouco o adversário, nós fomos ineficientes na bola aérea defensiva nos gols que o adversário fez. Erramos na marcação e pagamos o preço alto de estrear com derrota", falou o treinador.

Ainda segundo o treinador alvirrubro, o time poderia ter uma vida mais tranquila dentro do jogo, caso não se acomodasse com a vantagem construída nos 45 minutos iniciais. Na visão de Dado, faltou mais ímpeto à equipe, e a queda de rendimento aconteceu devido às substituições promovidas no segundo tempo. Principalmente após a saída de Eduardo.

"Nos acomodamos quando tava 1x0, ficamos com a bola e deixamos de agredir o adversário, de levar perigo, de pressionar. As trocas também nos puxaram um pouco para trás, principalmente na saída do Eduardo, que é um jogador mais técnico, com uma saída de jogo melhor. Com a entrada de Gauto, que é um jogador mais preso, nós deixamos de jogar um pouco e isso chamou o adversário. Faltou eficiência na marcação do escanteio defensivo, também nos contra-ataques que tivemos. Optamos pela escolha errada e amargamos a derrota", ressaltou.

