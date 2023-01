A- A+

Futebol Dado não descarta mudanças na escalação do Náutico para encarar o Santa Cruz Treinador indicou que pode mexer na equipe que venceu o Caruaru City por 2x0, na rodada passada do Campeonato Pernambucano



Em time que está ganhando, é possível mexer, sim. Mesmo vindo de uma vitória por 2x0 diante do Caruaru City, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico pode ter alterações para o duelo de domingo (15), no Arruda, contra o Santa Cruz, pelo Clássico das Emoções.

“Estou aguardando a condição de jogo (regularização) de Diego Ferreira (lateral). Mesmo ela acontecendo, ele dificilmente terá condições físicas de começar a partida, mas acaba sendo uma opção que pretendo que faça parte (da lista de relacionados). Com isso, estaríamos mais fortalecidos no clássico. Espero também que Régis conclua bem o treinamento de amanhã para nos dar condição de escalação para o domingo”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.

No jogo passado, o Náutico entrou em campo com Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Fernando Neto e Júlio. Caso Régis Tosatti tenha condições de jogo, ele pode ganhar a vaga de Fernando na frente.

O Náutico é o atual quarto colocado do Pernambucano, com três pontos. O Santa Cruz está em oitavo, com um.

Veja também

Futebol Michel Douglas é dúvida para jogo contra o Náutico