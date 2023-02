Dado prevê estreia de Paulo Miranda contra o CRB

A- A+

O Náutico que encara o CRB, sábado (4), nos Aflitos, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, deve ter novidades na zaga. Em entrevista coletiva após o empate em 0x0 com o Porto, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico Dado Cavalcanti confirmou que pretende promover a estreia do zagueiro Paulo Miranda.



“Está dentro do nosso planejamento a vinda dele para o jogo de sábado. Vou pensar na possibilidade de ele iniciar. É uma peça importante, com experiência e maturidade. Não tenho dúvida que o jogo contra o CRB será diferente do que foi contra o Porto, talvez exigindo mais da gente defensivamente”, afirmou.





A possibilidade de Paulo Miranda iniciar a partida aumentou após Denilson, um dos atuais titulares do setor, sair machucado de campo no confronto diante do Porto. Na ocasião, porém, ele foi substituído pelo zagueiro Odivan.



Outras novidades que podem pintar na escalação são o meia Gabriel Santiago e o atacante Régis Tosatti - esse último já foi titular perante o Gavião por conta de uma lesão de Matheus Carvalho.



“Gabriel já vinha jogando e entrou bem (contra o Porto), mudando a caracterização de jogo da nossa equipe. É um meia agressivo, que joga nas costas do volante. Paciente, espera a bola chegar. Régis fez sua primeira participação. Vai ganhar mais minutagem, ritmo e preparação, tendo um protagonismo nesse setor. Vou procurar as melhores soluções para fazer as trocas e chegar forte no sábado”, declarou.

