Futebol Dado ressalta valentia do Náutico em vitória diante do Cruzeiro Timbu venceu por 1x0, nos Aflitos, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil

Valentia foi a palavra que o técnico Dado Cavalcanti mais citou para destacar a vitória do Náutico por 1x0 diante do Cruzeiro, nos Aflitos, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o resultado resgatou a identidade do clube, abalada após as desclassificações nas quartas de finais da Copa do Nordeste, para o ABC, e no Campeonato Pernambucano, para o Salgueiro.

“Foi uma semana desafiadora para todos nós.Teve o momento do luto. Posteriormente, resiliência e depois o foco no outro jogo. Absorvemos o que podíamos para colocar em campo hoje. O resultado traz um resgate da nossa identidade, depois de perdermos o contexto de uma equipe valente. Não somos a equipe mais técnica, mas precisamos ser os mais valentes. Não faltou valentia hoje. Enfrentamos um adversário mais qualificado, que erra muito pouco. Brigamos até o final e fomos agraciados com o placar”, afirmou.

Ao relembrar especificamente a eliminação para o Salgueiro, nas penalidades, Dado chegou a dizer que faltou humildade ao time. Algo que serviu de lição na hora de encarar o Cruzeiro.

“O resultado (contra o Salgueiro) foi uma merda para gente, mas aprendemos (com a eliminação) para chegarmos mais fortes contra o Cruzeiro, resgatando a valentia e sendo premiados com um gol no fim. A vantagem é pequena, mas qualquer vantagem é vantagem. Mas o mais importante foi o resgate da nossa equipe, a valentia nos 90 minutos para conseguirmos o resultado”, apontou.

Com o resultado, o Náutico joga por um empate na partida da volta, no dia 25 de abril, no Independência. “A vitória traz pelo menos 12 dias de tranquilidade para armarmos a melhor estratégia possível, deixando a gente mais vivo em busca da classificação. O torcedor esperava um Náutico grande, conquistando resultados positivos. Está totalmente em aberto a classificação à próxima fase”, pontuou.

