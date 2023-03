A- A+

Náutico Dado se diz orgulhoso do elenco e enaltece melhor sequência de resultados na temporada Na vice-liderança, técnico do Náutico passou a responsabilidade para o Retrô na disputa por vaga direta à semifinal

Após uma partida muito complicada diante do Maguary, pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico soube sofrer no segundo tempo com um homem a menos e saiu vencedor pelo placar de 1x0, no Arthur Tavares em Bonito, neste sábado (18). Feliz com a equipe, Dado Cavalcanti enaltece a atual sequência de três vitórias no estadual e enxerga grupo mais cascudo para os jogos mais decisivos que estão chegando.

Após a heróica classificação na Copa do Brasil, contra o Vila Nova nos minutos finais, o Timbu embarcou numa sequência de três partidas seguidas no Pernambucano e saiu 100% dela. Após o resultado favorável, o Náutico permance na segunda colação, o que lhe dá vaga direta para a semifinal. Sobre a importância de estar na vice-liderança, refletiu o treinador alvirrubro.

“É um grande passo conquistado e é um dos objetivos do grupo. Nós iniciamos a sequência atual em sexto, sabíamos que essa posição não condizia conosco e da importância de vencer as três partidas, agora passamos a responsabilidade para o Retrô, que ainda tem jogos por fazer”.

Na primeira etapa, o Náutico foi melhor, controlou o jogo e pouco sofreu. Contudo, o segundo tempo foi completamente outro e após a expulsão de Diego Matos, o time alvirrubro sofreu bastante. Dado refletiu sobre os fatores que levaram a partida ter ficado um pouco fora do controle da equipe.

"Primeiro de tudo a qualidade técnica do adversário, time que se comporta muito bem defensivamente, faz marcação por zona, pressiona o adversário, então sabíamos que seria difícil e com a expulsão o contexto complicou ainda mais e necessariamente passamos a nos defender. Fizemos três jogos em sete dias, sequência absurda de partidas, mas mesmo assim conseguimos três vitórias. Estou muito orgulhoso, apesar das limitações é um grupo que se entrega, valorizo o resultado, estamos na nossa melhor sequência e isso me deixa muito feliz”.

O Náutico apesar de ter um elenco repleto de jogadores jovens, vem conseguindo se provar diante de algumas adversidades. Partidas como a do Maguary servem de exemplo do que a equipe é capaz de fazer. Mas para tal, é necessário de atletas que conseguem segurar a barra quando o nó aperta.



“O jogo foi fora de contexto, é de uma situação extrema estar com um jogador a menos, mas a nossa equipe se comportou bem, o adversário teve chances, mas aí entra a qualidade técnica dos nossos jogadores. O Vágner mais uma vez fez uma baita partida, outra vez ele esteve apto a ajudar, é um goleiro muito seguro e está nos ajudando demais. Passar por isso deixa o grupo mais cascudo, aumenta o nível de competitividade para os próximos jogos, que serão decisivos. E partidas como essa ensinam a saber jogar o jogo”.



