Dado valoriza empenho do Náutico em virada contra o Vitória

O Náutico foi persistente e, mesmo ficando atrás do placar por duas vezes, conseguiu vencer de virada o Vitória por 3x2, nesta quinta (23), no Barradão, pela Copa do Nordeste. Com o resultado, o Timbu colou no Ceará na liderança do Grupo B do torneio, com 10 pontos.



“Foi uma vitória muito importante. A sequência é dura, difícil e vale salientar a superação da equipe. Saímos atrás, buscamos o empate, tomamos o segundo gol, mas continuamos organizados e insistindo na busca pelo empate e pela vitória. Isso traz uma retribuição pelo esforço dentro de campo”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.



Por pouco, a vitória do Náutico não se transformou em um empate. Aos 45 minutos do segundo tempo, Camutanga, ex-defensor do clube, perdeu uma chance incrível na pequena área. “No final do jogo, faz parte o adversário nos empurrar para o nosso campo, mas a gente soube sofrer. Sobraram bolas alçadas na área. O resultado foi importante. Voltamos a ficar próximos do líder da chave e vamos com mais moral buscar novos resultados”, avaliou.



Diante do Vitória, Dado fez algumas modificações na equipe, como a nova dupla de defesa, com Denilson e Paulo Miranda, além de alterações na lateral esquerda, com a entrada de Alan Cardoso, e no meio, com Jean Mangabeira, autor de um dos gols da partida.





“Optei por uma dupla de zaga diferente. Perdemos velocidade, mas com uma marcação atrás para não sofrer tanto nas bolas lançadas nas nossas costas. Tomamos um gol assim ainda, em um erro nosso de marcação, mas acho que todos que entraram se comportaram bem, assim como quem entrou no segundo tempo. Eles deram uma parcela de contribuição, com esforço, sacrifício, contribuindo para o resultado final. Estou consciente que será necessário utilizar mais jogadores do banco, que não estão jogando. Espero que a gente consiga ganhar mais forças nos jogos decisivos que virão”, declarou.

