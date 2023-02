Dado valoriza vitória do Náutico e elogia características de Gabriel Santiago: "meia diferente"

A- A+

Vitória magra, porém fundamental. Com o resultado de 1x0 diante do Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico subiu para a terceira posição do torneio, com 12 pontos, se aproximando das primeiras colocações e ratificando o lugar na briga por uma vaga direta na semifinal da competição. O gol da partida saiu dos pés do meia Gabriel Santiago. Um atleta que, na visão do técnico Dado Cavalcanti, tem características raras de se encontrar no Brasil.



"Gabrielzinho é um garoto taticamente excepcional. Realiza uma função diferente da grande maioria de meias do Brasil. A maioria deles se acostumou a voltar a bola lá embaixo, pegar no pé do volante. Quase sempre muito técnicos, mas preguiçosos, que correm pouco. O Brasil se acostumou a valorizar demais esses caras, alimentando a ideia do ‘meia clássico’. Gabriel não tem isso”, apontou Dado.



“Ele é agudo, vertical, arranca, dribla, infiltra, pisa na área e pode qualificar ainda mais as finalizações. Tentamos fazer isso nos treinamentos. Hoje ele foi feliz e deu uma amostra do que pode nos dar o ano inteiro”, completou.



Sobre o confronto, o técnico valorizou o fato de o Náutico não ter tomado sustos no fim, como nos jogos contra Retrô e CRB, em que o Timbu cedeu o empate nos acréscimos. “O placar foi importantíssimo. Vencemos um adversário que demonstrou bom futebol durante o jogo. Fora de casa, com toda logística de viagem que dificulta, sem tomar gols, com a equipe mais equilibrada. Eu valorizo a conquista dos três pontos. Viemos aqui para isso. Sabemos da importância de não desgarrar dos dois (Sport e Retrô) de cima da tabela”, apontou.





“O que a gente se propôs a fazer, fez bem feito. Não foi um jogo brilhante, mas criamos e podíamos ter matado antes. Mesmo assim, sofremos bem menos pressão (do que antes). Fico feliz com o resultado e satisfeito com o comportamento da equipe, um pouco mais malandra. Isso fez com que a gente levasse os três pontos”, concluiu.



O próximo jogo do Náutico é sábado (11), às 20h30, contra o Sport, nos Aflitos, também pelo Estadual.

