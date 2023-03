A- A+

Futebol Dado vê ABC, adversário do Náutico nas quartas do Nordestão, como candidato ao título Treinadoe elogiou a equipe potiguar, mas pregou confiança na capacidade de o Timbu seguir avançando no torneio

O ABC será o adversário do Náutico nas quartas de final da Copa do Nordeste, em jogo que acontecerá no fim de semana, ainda no aguardo da data e do local (provavelmente o estádio Frasqueirão). Para o técnico alvirrubro, Dado Cavalcanti, os potiguares podem ser considerados um dos candidatos ao título da competição.



“Quando me perguntaram quais equipes da Copa do Nordeste mais me chamaram a atenção, existia um foco grande para Fortaleza, Ceará, Sport. Mas têm duas equipes que me faziam assistir aos jogos por lazer: Ferroviário e ABC. Assisti aos jogos do ABC como telespectador. Vi inclusive o da Copa do Brasil. O time deles é consistente, tem bons jogadores, um forte concorrente na Série B também. Tem jogadores mais cascudos, rodados”, elogiou.



Segundo o treinador, o Náutico já está atento aos pontos que precisará neutralizar no ABC para avançar para as semifinais da competição.





“Nosso departamento tem cinco jogos para a gente discutir e debater as principais dificuldades que teremos e analisar a melhor estratégia para enfrentá-los. Será um grande confronto. Sou consciente de que o funil vai se apertando cada vez mais e os detalhes farão diferença. Nos momentos de dificuldade, nosso grupo tem dado conta. Podemos perder, cair, mas demonstramos muita competitividade. Isso me traz confiança de que podemos fazer um jogo de igual para igual com o ABC e conseguir a classificação”, apontou.

