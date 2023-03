Dado vê Náutico apático em eliminação e foca atenções na reta final do Pernambucano

A- A+

Derrotado por 3x1 para o ABC, no Frasqueirão, neste domingo (26), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Náutico deu adeus à competição. Mais do que a frustração por não avançar para as semifinais, o técnico da equipe, Dado Cavalcanti, lamentou a atuação do time em Natal. Uma das piores da temporada.



“O resultado do jogo se resumiu no primeiro tempo que fizemos. Apático, fora da nossa realidade. Isso nos espantou demais. Assustou em todos os momentos. Equipe sonolenta. Isso causou estranheza por conta do nível de competitividade que vínhamos empregando”, afirmou.



De acordo com o treinador, o Náutico não soube se comportar bem nos primeiros minutos. O gol de abertura da vitória do ABC saiu aos 12. “Fomos superados de uma forma fácil e isso me causa mais frustração e reflexão em cima do que deixamos de fazer. Lamento demais a forma como a nossa equipe abordou os momentos iniciais da partida. Isso fez diferença no resultado”, declarou.



O Náutico volta a campo no sábado (1º), contra o Petrolina, às 16h30, nos Aflitos, pela última rodada do Campeonato Pernambucano. O Timbu é o terceiro colocado, com 22 pontos.



“Infelizmente, saímos da Copa do Nordeste. Lamentamos porque tínhamos time para chegar mais à frente. Futebol para chegar mais à frente. Lamento por não termos jogado o que sabemos jogar. Agora é direcionar forças para o Estadual”, completou.

