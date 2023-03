Dado vê Náutico mais fortalecido em reta final da primeira fase das competições

A- A+

A goleada do Náutico por 4x0 diante do Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, colocou o Timbu na vice-liderança do torneio, com 19 pontos, ficando próximo não somente da classificação matemática ao mata-mata como também focando na manutenção da posição, que garante vaga direta nas semifinais. Um cenário existente por conta do crescimento da equipe na reta final da primeira fase. Momento que dá mais confiança ao técnico Dado Cavalcanti na luta pelo título estadual.



“É nítido que estamos chegando fortes nas finais das competições. Estamos nos fortalecendo. Às vezes, com atuação técnica. Outras, com superação, correndo atrás, na raça e na força, buscando os resultados. Isso faz com que a gente ganhe mais casca nas finais de uma forma mais madura. Estamos nos fortalecendo e espero que a gente consiga no próximo jogo mais um bom resultado que nos credencia ao título do Pernambucano e para brigar pelas outras competições”, afirmou.



O treinador também voltou a salientar a importância de ganhar mais repertório dentro do elenco, com entradas de atletas que dão opções táticas e técnicas diferentes.



“É importante ter opções criadas dentro do elenco. Temos um grupo enxuto e, quando tenho o máximo de jogadores à disposição, eu comemoro. Sempre que posso, crio alternativas prevendo ausências lá na frente. São jogos sucessivos e existem problemas de lesões e suspensões. As trocas são praticadas a todo momento. Eu já alimentava internamente a ideia de fazer um jogo com Diego e Victor Ferraz, com Victor mais próximo do gol. Fiquei satisfeito no treino e, no jogo, mais ainda. Lógico que temos que levar em consideração o momento do jogo, mas é algo que ganhamos. Utilizei também Lucas Paraíba mais atrás, alimentando mais o time e abrindo outra possibilidade”, observou.

A facilidade na vitória construída diante do Íbis, na visão do treinador, não se deve ao que ele chamou de “estereótipo” do clube, que convive com a fama de ser o “pior time do mundo”.



“Controlamos a maioria das ações ofensivas e defensivas. O adversário está brigando ainda pela classificação entre os seis. Tem jogos a menos por fazer. Passaram muito tempo sem jogar e isso faz você perder ritmo e competitividade. É um time jovem, que já fez bons jogos no campeonato. Não podemos confundir a fama que possui, o estereótipo da ‘marca Íbis’ com o time que está em campo”, pontuou.

