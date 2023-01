Dado vê Náutico mais maduro e prevê ganho de repertório com estreia de reforços

A- A+

A frustração com o gol sofrido nos acréscimos que tirou a vitória do Náutico diante do Retrô, na última quarta (25), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, não acabou por completo com a satisfação do técnico Dado Cavalcanti em observar uma evolução na equipe. Para o treinador, o Timbu tem pontos positivos a extrair após o empate em 1x1.



“Retrô é um time organizado, bem treinado. Não é à toa que faz essa campanha (líder do Estadual). O jogo foi igual. Eles foram melhores no primeiro tempo, com mais chances, mas sei também que se a gente tivesse um pênalti no começo do jogo isso iria mudar”, afirmou.





“Acredito no amadurecimento da nossa equipe. Viemos de uma pré-temporada boa, mas só tomamos corpo e criamos casca contra adversários difíceis, organizados, como é o caso do Retrô. Jogos com provocação, com uma condução que prejudica a equipe. Não posso passar pano em cima de um gol tomado nos acréscimos, com o resultado em nossas mãos. Isso precisa ser ajustado internamente, mas foi satisfatório o poder de agressividade que a equipe vem tendo”, completou.



Dado também citou a possibilidade de o Náutico ganhar mais “repertório” com a estreia de alguns reforços, como o atacante Régis Tosatti e o zagueiro Paulo e Miranda. Outro que está próximo de ser oficializado pelo clube é o centroavante Jael.



“Gabriel é um meia dinâmico. Hoje entrou em uma função um pouco mais lateral. A ideia era chegar mais por dentro. Ele vai ganhando mais minutos e será importante. Régis não jogou ainda, Paulo Miranda também não. Odivan entrou e contribuiu muito na bola aérea. Acredito no ganho de repertório”, apontou.

