Santa Cruz Dagson pede para deixar o Santa Cruz; Everson Bispo não agrada e também não fica no Arruda Atacante participou de todos os jogos do clube na temporada 2023

Anunciado em novembro do ano passado como primeiro reforço do ataque coral, Dagson pediu para sair do Santa Cruz. A informação foi dada primeiramente pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha de Pernambuco com o diretor do clube Rogério Guedes.

O vínculo de Dagson com o Santa iria até o final do Campeonato Pernambucano, com opção de ser renovado até o término da Série D. O jogador, inclusive, treinou normalmente com os demais companheiros durante a tarde desta sexta-feira (27), no Arruda.

Com a camisa do Santa Cruz, Dagson participou dos sete jogos do Tricolor na temporada. Em três deles como titular. Inclusive na vitória sobre o Caruaru City, na última quinta (26). Diante do Afogados, na estreia tricolor no Estadual, anotou seu único gol pela equipe, no empate em 1x1.

Everson Bispo não agradou

Outro que também está de saída do Santa Cruz é o zagueiro Everson Bispo. Apesar de não ter sido anunciado oficialmente pelo clube, o defensor estava no Arruda há duas semanas, após defender o Urartu, da Armênia, em 2022.

De acordo com o coordenador técnico Zé Teodoro, o jogador de 25 anos não agradou diretoria e comissão técnica nos trabalhos realizados no campo. Segundo o dirigente, "há um entendimento que os jogadores da base que estão treinando com o profissional estão acima tecnicamente".

