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Série B Daiane Muniz apita clássico entre Náutico e Sport na Série B Árbitra já trabalhou em um jogo do Sport na atual Série B

Quem comanda o clássico entre Náutico e Sport no próximo sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, válido pela 30ª rodada da Série B será Daiane Muniz, árbitra do quadro de São Paulo. Leila Naiara Moreira, do Distrito Federal, e Maíra Mastella, do Rio Grande do Sul, fecham o trio de arbitragem.

Além deles, o pernambucano José Woshington atua como quarto árbitro e Rodolpho Toski Marques, do Paraná, é o VAR.

Na atual temporada, Daiane já apitou uma partida do Sport na Série B. Foi em duelo contra o Operário-PR, na Ilha do Retiro, confronto que terminou empatado em 2x2 pela 18ª rodada.

Caso



Em fevereiro deste ano, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, a profissional foi alvo de falas machistas por parte do zagueiro Gustavo Marques, do RB Bragantino, após derrota para o São Paulo nas quartas de final do torneio. O caso entrou em evidência e levantou debates acerca da persistente violência simbólica no meio esportivo brasileiro.

"Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. (...) Ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher", afirmou o jogador na ocasião.

Após o episódio, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo puniu Gustavo Marques com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 30 mil.

É importante lembrar que Daiane é árbitra do quadro da Fifa e já atuou em competições como os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e Copas do Mundo femininas. Nesta temporada trabalhou em jogos da Série A, Série B, Copa do Brasil e outros torneios da CBF.

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