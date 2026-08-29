Dal Pozzo admite atuação passiva do Sport e cobra evolução após derrota: "Futebol é merecimento"

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Após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino na noite dessa sexta-feira (28), fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilmar Dal Pozzo não poupou críticas ao desempenho do Sport durante a partida.



Em uma entrevista coletiva sem transferir responsabilidades, o treinador fez uma leitura sincera do confronto, admitindo a superioridade do rival em campo.



"É muito difícil jogar aqui e futebol é merecimento. O Novorizontino mereceu. Venceu o jogo, porque foi melhor", declarou o comandante rubro-negro.





Desatenção e erros de passe no primeiro tempo

Ao analisar o início do jogo, Dal Pozzo destacou que o Sport teve uma postura equilibrada nos primeiros minutos, mas os erros no setor de criação acabaram entregando o controle da partida para os donos da casa.



"Nós começamos o jogo equilibrado. Os primeiros 15 minutos a gente tava circulando bem a bola, não tava criando grandes chances de gol, mas tava tendo um controle. [...] Depois a gente começou a errar muito passe, muitos passes por dentro, e aí proporcionava o contra-ataque do Novorizontino. Gerou confiança para o adversário. E aí a gente não conseguia sair da primeira para segunda fase. Não conseguia criar, não conseguia competir também", explicou.

Novorizontino x Sport, pela Série B. Foto: Rapha Marques/SCR

O comandante também detalhou as circustâncias do primeiro gol sofrido pelo Leão, quando a equipe precisou improvisar após a saída temporária de Claudinho, atendendo à nova regra da arbitragem que determina que quando um jogador for atendido em campo, ele fique um minuto fora da partida antes de retornar.



"Nós tomamos um gol nessa nova regra. Quando o Claudinho teve que sair, eu fiz um ajuste colocando o Alano pelo lado direito, como lateral, fazendo duas linhas de quatro, e a jogada do Novorizontino iniciou com o volante, aonde automaticamente o [Juan] Alano estaria lá naquele momento", detalhou.

Novorizontino x Sport, pela Série B. Foto: Rapha Marques / Sport Club do Recife

Passividade e mexidas sem efeito na etapa final

No segundo tempo, as alterações táticas e os nomes vindos do banco de reservas não foram suficientes para reverter o cenário negativo. Dal Pozzo cobrou firme a falta de intensidade e a atitude passiva dos atletas.



"Segundo tempo a gente voltou, fizemos algumas correções, e aí a gente começou a fazer as mudanças ainda no intervalo, mas não surtiu efeito. A equipe teve muito abaixo no segundo tempo. Foi muito passiva, competiu pouco" criticou.



Zé Roberto, atacante do Sport, durante derrota para o Novorizontino. Foto: Rapha Marques/Sport Club do Recife

"Então se tecnicamente a gente, por ventura, por algum motivo, ou taticamente não tá bem, se a gente tiver competindo, a gente ainda neutraliza o adversário, e a gente não conseguiu fazer isso. Tomamos o segundo gol de uma bola parada, aonde o Bianqui, que foi o jogador que fez o gol, cabeceou no meio de três jogadores nossos. Foi uma marcação muito passiva", complementou.



Próximo confronto

Mesmo com o resultado frustrante, o técnico rubro-negro destacou que o Sport segue na briga dentro da parte de cima da tabela e quer aproveitar os dias de treino até a próxima viagem para corrigir as falhas apresentadas.



"Aproveitar bem essa semana de trabalho. Se a gente olhar na classificação, nós estamos aí numa condição ainda de G6 nesse momento [...] Então, nós temos que aproveitar essa semana para principalmente essa questão de competitividade. A nossa equipe tem que competir mais", concluiu.



Atualmente na sexta posição da Segundona, o Leão da Ilha terá seu próximo desafio no sábado (5), contra o Ceará, às 18h30, em plena Arena Castelão.







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