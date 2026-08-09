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A vitória do Sport por 1 a 0 sobre o Vila Nova, na tarde desse sábado (8), em Goiânia, teve um sabor especial para o técnico Gilmar Dal Pozzo.



Além de quebrar um incômodo jejum de nove partidas sem vencer na Série B, o resultado marcou a primeira vitória do treinador no comando do Leão da Ilha em 2026.



Em entrevista coletiva após o apito final, o comandante fez questão de dedicar o resultado para a torcida, atletas e à cúpula de futebol, revelando o movimento dos jogadores em prol da comissão técnica durante a má fase na Segundona.



"Queria dedicar essa vitória para a torcida do Sport e especialmente para a diretoria, que sustentou o trabalho. [Foi] um pedido dos atletas também, da continuidade, porque os atletas tiveram convicção que o trabalho está sendo bem realizado e que a gente está consolidando esse trabalho. A partir desse momento a gente vai colher os frutos", destacou.

Vitória do GRUPO! É o SPORT CLUB DO RECIFE! pic.twitter.com/khIvuSf1E0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 8, 2026

Ajuste defensivo e estratégia

Ao analisar o desempenho em campo, Dal Pozzo explicou que o período de treinos após a partida contra o Cuiabá foi fundamental para corrigir os erros defensivos da equipe pernambucana, sobretudo nas jogadas de bola aérea - responsáveis por cinco dos últimos oito gols sofridos pelo time.



O Leão, inclusive, entrou em campo com uma nova dupla de zaga, montada pelo prata da casa Marcelo Ajul e pelo recém-chegado Kayky Almeida, que realizaram uma partida segura.

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport. Foto: Paulo Paiva/SCR



De acordo com Dal Pozzo, a estratégia de fechar os espaços pelo meio e neutralizar os cruzamentos do adversário nas pontas funcionou, permitindo ao Sport impor a primeira derrota do Colorado em seus domínios na competição.



O treinador lamentou apenas a falta de pontaria nos contra-ataques do primeiro tempo, o que poderia ter dado uma margem de placar mais tranquila na etapa final, quando o adversário pressionou.



"Primeiro tempo foi muito bom, nós puxamos ali uns três a quatro contra-ataques que, se a gente tivesse um pouquinho mais de frieza no último passe e tomar uma escolha melhor de deixar o companheiro na cara do gol, fatalmente a gente teria feito o segundo e o terceiro gol, que daria um pouquinho mais de tranquilidade no segundo tempo", analisou.



CHRYSTIAN BARLETTA! pic.twitter.com/YscG9eEjj1 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 8, 2026

Próximo desafio

Reconhecendo a cobrança da torcida durante o período sem vitórias, que se estendeu por cerca de dois meses, Dal Pozzo assumiu a responsabilidade pelo momento conturbado e estendeu uma "bandeira da paz" aos rubro-negros.



"Talvez eu tinha eu tenha sido o profissional mais visado pelo torcedor nesse último mês e eu assumo essa responsabilidade. Sei a dor do torcedor, o quanto é difícil o mês passado a gente não ter vencido nenhum jogo em casa, mas também quero estender uma bandeira da paz nesse momento. [...] É até um pedido que eu faço para o nosso torcedor: que continue nos apoiando. [Com a] força que nós temos na Ilha, com certeza vamos conquistar essa vitória tão esperada do nosso torcedor e nossa também, para a gente ter uma boa sequência e conquistar os nossos objetivos", finalizou.



Com o desempenho fora de casa considerado satisfatório, o foco do Rubro-negro agora é reverter o retrospecto na Ilha do Retiro, a começar pelo duelo contra o Londrina, nesta sexta (14), às 20h30.

VAMOS, SPORT!



Sexta-feira é na Ilha! pic.twitter.com/NxTMSeI3NW — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 8, 2026

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