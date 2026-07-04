Dal Pozzo lamenta apagão inicial, mas vê evolução do Sport na partida: "Sentimento de indignação"

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A estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando do Sport não trouxe o resultado esperado pelo torcedor na tarde deste sábado (4).



Após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma, no Majestoso, o comandante rubro-negro não escondeu o incômodo com o quinto jogo consecutivo do Leão sem vitórias na competição, mas fez questão de destacar o poder de reação e a mudança de postura da equipe na etapa complementar.

"Sentimento de indignação. É o sentimento do torcedor, é o do técnico, dos atletas pela sequência de resultados negativos e pela derrota hoje também", desabafou o treinador logo na abertura de sua entrevista coletiva.



O Sport entrou em campo com mudanças pontuais em sua formação. A principal delas foi a escolha dos três zagueiros, com o retorno do prata da casa, Marcelo Ajul, para reforçar a defesa com a dupla Benevenuto e Zé Marcos.



Para Dal Pozzo, a estratégia inicial de entrar com essa formação tinha o objetivo claro de neutralizar os pontos fortes do Criciúma, principalmente as jogadas de linha de fundo e os cruzamentos na área. No entanto, a pane nos minutos iniciais custou caro.



"Nós não competimos nos 15, 20 minutos iniciais. E quando a equipe não consegue competir, marcar duelos individuais, a gente não tem a posse de bola para jogar", analisou o técnico, lembrando que os números da semana já apontavam essa fragilidade nos duelos individuais do elenco.



Marcelo Ajul, zagueiro do Sport. Foto: Paulo Paiva/SCR



Mudança de postura após o intervalo

Após uma cobrança mais forte no intervalo e as entradas de Iury Castilho e Fábio Matheus, o Rubro-negro mudou de postura, equilibrou as ações e passou a ter um certo controle da partida.



Segundo o treinador, o volume de jogo criado na segunda etapa credenciava o Leão a sair de Santa Catarina com pelo menos um ponto na bagagem, o que foi negado pelas defesas do goleiro adversário, Airton.



"Um resultado mais justo seria o empate por aquilo que a gente produziu, principalmente no segundo tempo. [...] Mesmo com a plataforma de três zagueiros, a gente controlou bem o segundo tempo e depois a gente mudou a formação no final, criamos várias oportunidades e não fomos efetivos. Então, a gente pagou um preço da derrota por conta do primeiro tempo", lamentou.



Apesar disso, o comandante rubro-negro se diz satisfeito com a entrega do elenco.



"Fiquei muito satisfeito com o desempenho do segundo tempo, nas duas plataformas. Então, a gente performou bem. Nós merecíamos o empate, por aquilo que a gente produziu no segundo tempo, então, é um processo", declarou.



Próximo desafio

Focado na sequência da Segundona, Dal Pozzo agora terá dias preciosos para ajustar o equilibrio do time na temporada.



"A gente evoluiu do primeiro para o segundo tempo. Agora, tem mais alguns dias para se preparar essa semana, retomar o caminho das vitórias, mas principalmente melhorar quando a gente tiver de posse de bola. A competitividade [que] eles me mostraram no segundo tempo, que essa equipe competiu bastante no segundo tempo, que é uma característica da série B. Então, a gente busca esse ponto de equilíbrio na fase ofensiva e defensiva", concluiu.



Sem tempo para lamentações, o próximo desafio do Leão da Ilha será contra o Botafogo-SP, na sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada da Séria B do Campeonato Brasileiro.

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