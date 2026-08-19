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futebol Dal Pozzo lamenta erros de passe em derrota do Sport para o Avaí Pernambucanos abriram o placar na Ressacada, mas tomaram a virada e saíram derrotados por 2x1 na Série B

Se tem algo que incomodou o técnico do Sport na derrota da equipe por 2x1, de virada, para o Avaí, na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi o passe. Segundo Gilmar Dal Pozzo, os pernambucanos erraram excessivamente no fundamento, prejudicando a construção ofensiva e a organização defensiva do time.

“Na fase defensiva, nossa equipe controlou o jogo no primeiro tempo. Não deu oportunidades ao adversário. Na parte ofensiva, nós não saímos da marcação que o Avaí. Teríamos de ter mais paciência para trabalhar a bola, mas foi o jogo em que mais erramos passes. Quando ficamos abaixo nesse fundamento, nós não conseguimos agredir o adversário, ter situações de gol”, afirmou.

“No segundo tempo, nós consertamos isso. Pedi mais tranquilidade aos atletas, mais paciência para circular a bola, aparecer os espaços. Nosso gol saiu por dentro, com a ultrapassagem de Edson. Mas na sequência tomamos o gol de empate na bola parada. Tivemos a melhor oportunidade em um contra-ataque, ficando 3x2, mas Alano tomou a decisão de fazer o passe por dentro para Augusto. Ele finalizou, mas talvez uma assistência para Perotti teria gerado o 2x1. Quando estávamos buscando o segundo gol, erramos na saída e isso gerou o contra-ataque do Avaí, que fez o gol”, completou.

Com o resultado, o Sport ficou na sexta posição, com 35 pontos, mas pode sair do G6 no complemento da rodada. O próximo compromisso do clube é dia 24 de agosto, contra o América-MG, na Ilha do Retiro.

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