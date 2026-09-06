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FUTEBOL Dal Pozzo lamenta falta de efetividade do Sport em derrota para o Ceará: "O futebol pune" Treinador enxergou domínio do Leão em boa parte da partida, mas lamentou erros que resultaram nos gols dos mandantes

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O Sport deixou o Castelão derrotado por 2 a 1 pelo Ceará, neste sábado (5), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na avaliação de Gilmar Dal Pozzo, o resultado não refletiu o desempenho apresentado pelo Leão durante boa parte da partida.

Análise do jogo

O treinador destacou o controle da equipe e as oportunidades criadas, mas reconheceu que faltou eficiência no momento da definição.

“Foi um jogo até os 27 do segundo tempo em que o Sport foi melhor. Depois, lógico que mudou. O Ceará fez o gol e passou a jogar no contra-ataque. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo do Sport, jogo controlado, circulando a bola, criando várias oportunidades de gol, errando pouco na defesa. Teve só uma finalização do Sávio, lateral-esquerdo do Ceará, mas, de resto, nós controlamos o jogo”, analisou.

“Em todas as fases do campo, a gente teve sucesso, principalmente da primeira para a segunda, e da segunda para a terceira. Criamos inúmeras oportunidades com finalização de média e longa distância. Eu lembro do Diego, que teve três situações passando próximo do gol, e a gente não teve a calma para fazer a melhor escolha no último terço naquele momento, para ser efetivo, de tomar a melhor decisão na hora de finalizar ou de encontrar um bom passe para o companheiro”, afirmou.

Para o comandante, o time manteve um bom nível na segunda parte e considera o resultado injusto de certa forma.

“Tivemos um desempenho muito bom. No segundo tempo eu lembro de duas, três finalizações próximas do gol. E o futebol, como o Muricy falava muito, ele pune. Nós tivemos desempenho, mas, no momento do gol, a gente não teve essa calma, essa lucidez e, por isso, pagamos o preço”, declarou.

Fragilidade defensiva

O primeiro gol do Ceará saiu em uma jogada de bola parada, e o segundo em lance de contra-ataque. A falta de solidez defensiva tem gerado questionamentos recorrentes por parte dos torcedores.

“O Ceará fez um gol, mais uma vez, de bola parada. A gente estava com encaixe de marcação, fazendo a marcação individual, e aí ficou mais confortável para o Ceará. O segundo gol foi no contra-ataque. A gente tentou de todas as formas buscar o primeiro gol, só que saiu muito tarde. A gente até fez o gol, o 2 a 1, com o Marlon, mas não tivemos tempo para buscar uma reação”, explicou.

Sequência da competição

A derrota aumenta a pressão sobre o Sport na disputa pelo acesso à Série A. Apesar do resultado negativo, Dal Pozzo afirmou que a equipe precisa deixar o revés para trás rapidamente e voltar a se concentrar na competição. O próximo compromisso será na próxima quinta-feira (10), contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, às 21h30.

“Foi uma semana muito boa de mobilização. A diretoria foi falar com os atletas, a gente montou uma estratégia boa para esse jogo, mas, infelizmente, perdemos mais uma vez, nosso objetivo era buscar essa vitória. Temos que buscar a solução, mobilizar a equipe de novo”, iniciou.

“Nós temos um jogo muito importante na quinta-feira contra a Ponte Preta e a gente tem que buscar essa vitória e entrar de novo na competição para buscar a classificação e buscar o objetivo, que é o acesso”, finalizou.

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