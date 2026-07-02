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Sport Dal Pozzo elogia Perotti e diz ter tentado impedir vinda do atacante para o Sport Dupla trabalhou junta nos últimos anos pelo clube catarinense

Novo treinador do Sport, Gilmar Dal Pozzo encontrou um velho conhecido ao chegar no clube pernambucano: o atacante Perotti. O comandante leonino trabalhou com o camisa 9 rubro-negro nas últimas temporadas, quando o jogador defendeu a Chapecoense. Durante sua apresentação, na última quarta-feira (1º), o técnico elogiou o jogador e garantiu ter tentado segurá-lo na equipe catarinense.

"Estou feliz pelo Perotti. Pelo caráter, pela pessoa que ele é, ele merece. São as meias verdades e meias mentiras que falam por aí. Eu estava lá quando a diretoria liberou o Perotti. Ele sabe que eu não queria liberar ele", pontuou Dal Pozzo, antes de confessar gratidão ao atacante, por ser decisivo na permanência da Chapecoense, na Série B, em 2024.

"Eu sou grato pelo Perotti. Em 2024, a gente veio jogar contra o Sport. Tomamos um sufoco, coloquei ele em campo e ele fez o gol que quase tirou o acesso do Sport, mas manteve a Chapecoense no campeonato", salientou.

"Naquele mesmo ano, o Juventude estava na Série A, queria o Perotti e eu não liberei porque tinha convicção nele. Ano passado, também foi questionada a permanência dele, e em todos os momentos eu queria o Perotti", prosseguiu.

Desde que chegou ao Sport, Perotti entrou em campo em 19 ocasiões e participou ativamente de 13 gols do Leão na temporada. São nove gols, sete deles na Série B - artilheiro da equipe -, além de quatro assistências. Para Dal Pozzo, a mudança de Chapecó para Recife foi importante para o jogador.

"Se ele não era titular absoluto (na Chapecoense), era porque tinha concorrentes. Acho que ele tomou a melhor decisão para dar uma respirada. No Brasil, ele só tinha jogado na Chapecoense. Esse desafio foi muito bom para ele, ele está ajudando com gols", finalizou o treinador.

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