Dal Pozzo projeta reviravolta do Sport no segundo turno da Série B: "As contas não se fazem agora"

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O Sport encerrou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro ampliando o seu jejum de vitórias na competição para oito jogos.

Mais uma vez, a equipe rubro-negra foi vazada no apagar das luzes e saiu do estádio Hailé Pinheiro, nessa quarta-feira (22), com um empate por 1 a 1 com o Goiás, adversário direto do Leão na tabela.





Mesmo fora do G6, com 28 pontos, o técnico Gilmar Dal Pozzo demonstrou confiança na reação do time no campeonato. Ao avaliar a primeira metade do torneio, o comandante reconhece a queda de rendimento recente do grupo e garantiu estar convicto no trabalho desenvolvido para atingir as metas da temporada.



"A gente teve uma queda de rendimento, de resultado, mas as contas não se fazem agora. O próprio Goiás nós vamos pegar no último jogo lá e eu garanto para vocês que nós vamos conseguir o nosso objetivo [o acesso], talvez antes do jogo do Goiás, que é a 38ª rodada", afirmou.



Desfalques e reposições

O Rubro-negro foi a Goiás com uma série de desfalques na equipe principal: os atacantes Barletta e Marlon Douglas e o zagueiro Marcelo Benevenuto, por punição pelo terceiro cartão amarelo, o volante Zé Lucas, preservado das relações para uma venda próxima, o também volante Fábio Matheus, com uma entorse no tornozelo, e o meia Yago Felipe, liberado da partida para acompanhar o nascimento da filha.





Barletta, atacante do Sport. Foto: Paulo Paiva/SCR



Segundo Dal Pozzo, a falta de reposição para essas ausências e também para os atletas que deixaram o elenco nos últimos dias, é um fator determinante para o momento instável e a perda de pontos.



Dessa forma, segundo o treinador, a falta de opções, especialmente no setor ofensivo, impactou diretamente os resultados recentes, principalmente na Ilha do Retiro.



"É um processo ainda. Tudo o que está acontecendo hoje no Sport, pela perda desses jogadores que são importantes, esses desfalques... seguramente hoje e nos dois jogos que a gente fez em casa, se tivesse jogadores, principalmente de reposição no ataque, a pontuação seria totalmente diferente", avaliou.



Convicção na reação

Apesar do abate no elenco por sofrer gols na reta final das partidas constantemente, o técnico revelou que o grupo precisa manter a persistência para dar a volta por cima na Segundona.



"Nesse momento é convicção, acreditar muito no nosso trabalho e eu tô muito confiante, porque vai ter vários jogos que a gente vai vencer no final da partida. É claro que o vestiário estava triste, porque nós tomamos o gol no final de novo, e são vários jogos que a gente vem tomando gol no final. Mas eu falei para os atletas: persistência, convicção, que também são vários jogos que a gente vai vencer no final, porque a gente acredita muito nesse grupo", relatou.



O próximo confronto do Rubro-negro será contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, às 19h30, pela 20ª rodada da Série B.

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