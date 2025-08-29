A- A+

Levantamento Dallas Cowboys, da NFL, é apontado como time mais valioso do mundo, segundo a Forbes Avaliada em US$ 13 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões), a franquia texana mantém a liderança global, superando gigantes da NBA e do futebol

O Dallas Cowboys, da NFL, foi apontado pela Forbes, nesta quinta-feira (28), como o time esportivo mais valioso do planeta em 2025. Avaliada em US$ 13 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões), a franquia texana mantém a liderança global, superando gigantes da NBA e do futebol.

O valor representa um crescimento de 29% em relação ao ano anterior e reforça a supremacia dos Cowboys no ranking da liga de futebol americano, à frente de equipes como Los Angeles Rams (US$ 10,5 bilhões) e New York Giants (US$ 10,1 bilhões).

Na comparação com outros esportes, a disparidade chama atenção. O Golden State Warriors, foi avaliado em US$ 8,8 bilhões (R$ 50 bilhões) em 2024, enquanto o Real Madrid, primeiro colocado entre os clubes de futebol, alcançou US$ 6,75 bilhões (R$ 38,5 bilhões) em 2025.

A diferença de cerca de R$ 20 bilhões entre Cowboys e Warriors e de mais de R$ 30 milhões consolida a NFL como o motor financeiro mais poderoso do esporte mundial, ainda que a liga tenha menor apelo internacional que a NBA ou o futebol.

O valor médio de uma franquia da NFL está em US$ 7,1 bilhões (R$ 38,4 bilhões), um aumento de 25% em relação a 2024 e de 104% em relação a 2021. Veja o ranking das 10 mais valiosas:

Dallas Cowboys - US$ 13 bilhões (R$ 70,3 bilhões)

Los Angeles Rams - US$ 10,5 bilhões (R$ 56,8 bilhões)

New York Giants - US$ 10,1 bilhões (R$ 54,6 bilhões)

New England Patriots - US$ 9 bilhões (R$ 48,7 bilhões)

San Francisco 49ers - US$ 8,6 bilhões (R$ 46,5 bilhões)

Philadelphia Eagles - US$ 8,3 bilhões (R$ 44,9 bilhões)

Chicago Bears - US$ 8,2 bilhões (R$ 44,3 bilhões)

New York Jets - US$ 8,1 bilhões (R$ 43,8 bilhões)

Las Vegas Raiders - US$ 7,7 bilhões (R$ 41,6 bilhões)

Washington Commanders - US$ 7,6 bilhões (R$ 41,1 bilhões)

Veja também