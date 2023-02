Damian Lillard faz 71 pontos e se torna o 8º jogador na história da NBA a passar a marca dos 70

A- A+

Damian Lillard fez história no último domingo na vitória do Portland Trailblazers contra o Houston Rockets por 131 a 114. Com a marca de 71 pontos — incluindo 13 cestas de três pontos —, o jogador se juntou a lendas do basquete e entrou no top-10 de maior pontuação em um único jogo da NBA. Essa foi a quinta vez na carreira que o armador passou da marca dos 60 pontos, e é o maior índice na história da franquia dos Blazers.

Aos 32 anos, Lillard também se tornou o único jogador acima dos 30 a fazer mais de 70 pontos em um jogo. Ele também se tornou o terceiro jogador com o maior número de jogos com 60 pontos na carreira, atrás de Kobe Bryant, que já realizou o feito seis vezes, e Wilt Chamberlain, com 32. Com as 13 cestas de três, ficou apenas a uma da maior marca da história, de Klay Thompson, e empatou com Stephen Curry e Zach LaVine.

Nas redes sociais, o jogador falou sobre o recorde. "Uma vez, um homem sábio me disse: 'Quando você trabalha, colhe os resultados'. Ainda estou trabalhando, e feliz que quem eu amo está comigo em todos as estapas dessa jornada. Desculpa ao meu time por arremessar todas as vezes, haha. Grande vitória da equipe", escreveu.

Quem também comentou o recorde foi Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Isso porque em janeiro, o ala-armador também chegou aos 71 pontos em um jogo, e com o número de Lillard, é a primeira vez que uma temporada da NBA tem dois jogadores com uma marca acima dos 70 pontos. "Minha mãe me ligou e falou: 'O Damian Lillard empatou o seu recorde, agora você precisa fazer 72", escreveu o jogador no Twitter.

Maiores pontuações da história da NBA

100 pontos - Wilt Chamberlain

81 pontos - Kobe Bryant

78 pontos - Wilt Chamberlain

73 pontos - Wilt Chamberlain (duas vezes) e David Thompson

72 pontos - Wilt Chamberlain

71 pontos - Damian Lillard, Donovan Mitchell, Elgin Baylor e David Robinson

