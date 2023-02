"Dançamos de acordo a música", diz Dado sobre vitória

A- A+

Não foi o melhor jogo do Náutico em 2023, mas o desempenho diante do Fluminense/PI e, especialmente, o triunfo por 2x0, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, foi o suficiente para o Timbu voltar a vencer em casa, após três empates seguidos como mandante - diante de Porto, CRB e Sport. Na avaliação do técnico Dado Cavalcanti, o resultado valeu mais do que a exibição.



“Dançamos de acordo com a música. O gol cedo favoreceu muito, nos dando mais tranquilidade. Foi um jogo controlado desde o primeiro momento, sofrendo pouco. Alertei os atletas sobre o perigo das bolas paradas. Eles têm dois zagueiros e um terceiro fazendo a função na lateral direita. Tinham Pio como cobrador, um cara que tem um radar no gol adversário. Neutralizamos bem. Sobraram poucos contra-ataques. Erramos muito, é verdade, mas fizemos primeiro e depois o segundo (gols). Foi longe de ter sido um jogo brilhante, mas importante para a nossa sequência, nossos objetivos. Vencemos, não tomamos gols e somos líderes da chave. Valorizo muito o que fizemos em termos de resultado”, afirmou.





“Com a posse de bola, estamos em organização ofensiva e dependemos de todos os jogadores. Não vou levar em consideração o jogo de hoje como parâmetro definitivo. Erramos muito e nossos atletas mais técnicos erraram muito. Mesmo nessas condições, tivemos momentos de tranquilidade, criando situações de gol, penetrações, infiltrações”, prosseguiu, valorizando o resultado diante de um clube que ainda não havia perdido no ano.



“Vencemos um adversário que estava invicto no ano. Isso também precisa ser levado em consideração. Temos de valorizar o que construímos. Temos muito a melhorar, mas estamos subindo degrau por degrau. Espero evoluir nos próximos jogos”, completou.



Com o resultado, o Náutico pulou para o topo do Grupo B da Copa do Nordeste, com sete pontos. Posição que não envaidece Dado.

“A liderança nos dá um alívio, mas ela é passageira porque em dois dias tem rodada novamente. Não dá para namorar a liderança. O foco é no próximo jogo. Se quisermos permanecer nela, temos de fazer melhor no próximo jogo”, declarou.

O próximo compromisso do Náutico é contra o Sampaio Corrêa, sábado (18), no Castelão, também pelo Nordestão.

Veja também

Futebol Náutico volta a vencer nos Aflitos e pula para liderança do Grupo B da Copa do Nordeste