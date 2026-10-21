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FUTEBOL INTERNACIONAL

Dani Olmo ficará um mês afastado por lesão e vira desfalque no Barça contra Real Madrid

O meia espanhol sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa

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Dani olmo se lesionou na derrota do Barcelona para o PSGDani olmo se lesionou na derrota do Barcelona para o PSG - Foto: FRANCK FIFE/AFP

O meio-campista Dani Olmo, do Barcelona, ficará afastado por um mês e está fora do clássico contra o Real Madrid após sofrer uma lesão na coxa esquerda na partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, anunciou o clube catalão nesta quarta-feira (21).

Olmo foi substituído no primeiro tempo da derrota do Barça por 4 a 2 para o PSG na terça-feira, após um choque com o português Vitinha.

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O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e, de acordo com o departamento médico 'blaugrana', o tempo de recuperação será de "aproximadamente um mês".

Olmo ficará de fora, de imediato, do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo, no Camp Nou.

O meia também será desfalque contra Alavés e Atlético de Madrid, além do duelo com o Aston Villa na quarta rodada da Champions, daqui a duas semanas.

Dani Olmo também não deverá estar disponível para defender a seleção da Espanha contra República Tcheca e Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, na data Fifa de novembro.

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