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FUTEBOL INTERNACIONAL Dani Olmo ficará um mês afastado por lesão e vira desfalque no Barça contra Real Madrid O meia espanhol sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa

O meio-campista Dani Olmo, do Barcelona, ficará afastado por um mês e está fora do clássico contra o Real Madrid após sofrer uma lesão na coxa esquerda na partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, anunciou o clube catalão nesta quarta-feira (21).

Olmo foi substituído no primeiro tempo da derrota do Barça por 4 a 2 para o PSG na terça-feira, após um choque com o português Vitinha.

O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e, de acordo com o departamento médico 'blaugrana', o tempo de recuperação será de "aproximadamente um mês".

Olmo ficará de fora, de imediato, do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo, no Camp Nou.

O meia também será desfalque contra Alavés e Atlético de Madrid, além do duelo com o Aston Villa na quarta rodada da Champions, daqui a duas semanas.

Dani Olmo também não deverá estar disponível para defender a seleção da Espanha contra República Tcheca e Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, na data Fifa de novembro.

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