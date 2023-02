A- A+

CASO DANIEL ALVES Daniel Alves alega que imagens de boate põem em dúvida as acusações de estupro na Espanha Segundo a defesa do jogador, câmeras não mostram exatamente o que a vítima narrou em depoimento

Detalhes do pedido de soltura do jogador Daniel Alves, preso na Espanha acusado de estupro numa boate em Barcelona, mostram que a defesa coloca em dúvida o depoimento da vítima. Segundo o advogado Cristóbal Martell, as imagens das câmeras da boate ajudariam a comprovar a tese, segundo publicou o jornal El País.

No recurso apresentado pela defesa do jogador, na segunda-feira (31), no Tribunal de Barcelona, Martell sustenta que existem "certas fragilidades" nas provas reunidas contra o ex-jogador do Barcelona. Segundo ele, as câmeras de segurança do salão não corresponderiam integralmente às declarações prestadas pela vítima, uma jovem de 23 anos que abriu mão de qualquer indenização por parte do jogador.

No pedido para suspender a prisão preventiva, Martell sugere a adoção de medidas cautelares menos onerosas, como comparecer em juízo diariamente, retenção de passaporte e consequente proibição de sair da Espanha, além de uso de pulseira eletrônica.



O jogador, que teria dito a companheiros que não teme "o que vier", enfrentou nessa terça-feira boatos de que sua mulher, a modelo Joana Sanz, teria pedido o divórcio. A notícia foi divulgada por um canal de TV, mas a própria modelo negou que vá se separar.

Apesar disso, nos últimos dias, Joana postou nas redes sociais um desabafo por conta do assédio que tem recebido em mensagens que a chamam de "cúmplice de estuprador". Os sites também comentam outro fato curioso: ela teria apagado todas as suas fotos com o jogador no Instagram.

Veja também

Futebol Priorizando Estadual pensando em vaga na Série D 2024, Santa Cruz encara o Petrolina