futebol Daniel Alves compra clube da 3ª divisão de Portugal e planeja retorno aos gramados Mídia internacional afirma que ex-lateral negocia a compra de São João de Ver

O ex-lateral Daniel Alves negocia a compra do Sporting Clube de São João de Ver, da terceira divisão de Portugal, além de avaliar a possibilidade de voltar aos gramados como futebolista profissional pelos próximos seis meses. A informação circula por veículos da mídia portuguesa neste domingo.

A proposta inicial é que o jogador atue pelo time enquanto também exerce funções administrativas e de liderança esportiva.

Fontes ouvidas por portais de notícias indicam que Alves estaria considerando estrear ou reestrear já na próxima temporada, com a ideia de permanecer nos campos até, pelo menos, o verão europeu de 2026.

O jogador está afastado dos campos desde 2023, quando foi preso na Espanha acusado de agressão sexual, caso que o manteve mais de um ano em prisão preventiva e resultou, em 2024, em uma condenação em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão.

Ele deixou o cárcere após pagar fiança e, em 2025, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a condenação por unanimidade, por falta de provas suficientes, permitindo que recuperasse os passaportes e voltasse a circular livremente.

