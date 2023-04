Daniel Alves depõe nesta segunda-feira (17) ainda sem receber visita de familiares

A- A+

Preso desde o dia 20 de janeiro sob a acusação de ter estuprado uma mulher de 23 anos, em uma boate em Barcelona, na Espanha, Daniel Alves, que dará um novo depoimento à Justiça nesta segunda-fera (17), ainda não recebeu visita de seus familiares na penitenciária Brians 2. De acordo com a publicação espanhola Tikitakas, a única pessoa que visita o jogador de futebol semanalmente é o seu melhor amigo, Bruno Brasil, que, inclusive, esteva na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro, data em que teria ocorrido o crime sexual.

Chef de cozinha e nutricionista, Bruno Brasil acompanhou JoanaSanz, ex-mulher de Daniel Alves, nas duas vezes que ela esteve com o marido na penitenciária. A última vez que a modelo esteve em Brians 2 foi em 26 de março. O encontro, de acordo com a imprensa espanhola, durou cerca de 40 minutos. Na ocasião, consta que Joana comunicou que havia decidido pelo fim do casamento. Ao ser comunicado da separação, Alves chorou. Bruno Brasil testemunhou a conversa, que aconteceu em um espaço do tamanho de uma cabine telefônica.

De acordo com uma emissora de TV espanhola, Bruno Brasil teria trocado mensagens com uma prima da mulher que acusa Daniel Alves de estupro antes que houvesse a judicialização do caso.

Quem é Bruno Brasil?

Com 68,9 mil seguidores no Instagran, Bruno Brasil se apresenta em seu perfil na rede social como chef de cozinha. O melhor amigo de Daniel tem 187 publicações na página, sendo a última em 17 de janeiro, ou seja, antes da prisão do ex-jogador do Barcelona. Ao lado do ex-craque da seleção brasileira, o chef de cozinha aparece em uma foto postada em 12 de novembro de 2022. Quatro dias antes, ele comemorou a convocação de Alves para a Copa do Mundo do Catar.

Em seu perfil no Instagram, Bruno Brasil marca o projeto social "Pequenos Guerreiros, Grandes Heróis", que ensina jiu-jitsu a crianças em dificuldades, com sede no Jardim Paulista Baixo, em Pernambuco. No perfil da instituição, ele é apresentado como padrinho deste projeto social. Na sua página na rede social, o chef também cita o restaurante Aç'UP, em Jaqueira, Recife (PE). Bruno se diz, em seu perfil no Instagram, apaixonado por Recife e pela agricultura familiar, e faz diversas publicações enaltecendo a importância de se ter uma alimentação saudável. Ele também se define como “blindado, protegido e abençoado”.

O caso

Em 20 de janeiro de 2023, a prisão de Daniel Alves foi decretada em Barcelona, cidade onde uma jovem de 23 anos denunciou que foi estuprada pelo jogador em uma boate em 30 de dezembro de 2022. Desde o dia queo crime foi relatado até a prisão do jogador, a polícia catalã, conhecida como Mossos d'Esquadra, investiga as evidências que apontam a violência sexual.

De acordo com a imprensa espanhola, a defesa do jogador já possui uma estratégia definida para tentar a liberdade do lateral-direto. No novo depoimento, que acontece nesta segunda-feira (17), Daniel Alves vai reiterar a ideia de que as relações sexuais foram consentidas pela jovem.

Para isso, ela contará mais uma vez com as imagens das câmeras de segurança locais que mostram como ela entrou no banheiro dois minutos depois, por iniciativa própria.

Além disso, o jogador de 39 anos argumentará que o clima entre ele, seu amigo Bruno Brasil que estava naquela noite, a vítima e suas duas amigas era descontraído antes e depois da agressão. A defesa do jogador usará as mensagens que Bruno mandou para uma das meninas no dia seguinte do acontecimento e a resposta dela de bom tom.

Daniel foi preso, suspeito de violência sexual contra uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona. O crime teria acontecido no dia 30 de dezembro. Segundo a mulher, o brasileiro ficou “batendo na cara” antes de consumar o ato de violência sexual. O atleta ainda teria a impedido de sair do toalete, ordenando que só deixasse o local após o lateral.

A imprensa espanhola também afirma que esta pode ser aúltima vez que Dani Alves tenha a oportunidade de se manifestar sobre o caso, uma vez que as investigações estão muito próximas se encerrarem. Se condenado,a sentença pode ser de oito a dez anos de prisão. O julgamento do caso deve acontecer no segundo semestre deste ano.

