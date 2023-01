A- A+

agressão sexual Daniel Alves diz que relação foi consensual, mas se cala ao ser questionado sobre denúncia "Com poucas palavras e sem externar emoções", jogador conversou com detentos e funcionários do presídio em Barcelona

Daniel Alves tem se mantido calmo, reservado, com poucas palavras e sem externar muitas emoções durante os contatos com outros detentos e funcionários do presídio em Barcelona. O brasileiro é suspeito de estupro e, nesta segunda-feira, sua defesa apresentará um recurso pedindo liberdade provisória.



Nas conversas dentro da unidade prisional, o lateral tem afirmado que teve uma relação consensual com a jovem de 23 anos que o acusa de agressão sexual. Mas se cala quando questionado sobre as denúncias. As informações são do jornal "La Vanguardia".

Segundo relatos obtidos pelo veículo, o lateral-direito pediu para ser tratado como os outros presos da cadeia Brians 2, alegando que "o jogador ficou de fora, e o Dani que está aqui é mais um [detento]".



Na prisão, ele já afirmou que vai aceitar o parecer que vier da Justiça, e usou sua história de vida como exemplo de superação para ajudá-lo a enfrentar o momento. "Saí de casa quando tinha apenas 15 anos. Superei situações muito difíceis e complicadas. Essa será mais uma que vai passar. Nada me assusta", teria dito ele. O julgamento ainda não tem data para acontecer.



Preso há pouco mais de uma semana, o futebolista pediu aos advogados que os pais, em especial a mãe, não o visitassem na penitenciária por enquanto. Lúcia Alves chegou à capital da Catalunha na última semana. O ex-atleta do Pumas, clube do México que reincidiu o contrato com Daniel Alves logo após o escândalo, mantém contato com os familiares mais próximos por meio de ligações, mas não gostaria que eles o vissem atrás das grades.

Em conversa com o novo advogado, Cristóbal Martell, e com seu sócio Arnau Xumetr. Para os dois, ele teria dito que não pretende fugir da Espanha e que está disposto até mesmo o a usar a pulseira eletrônica, o que garantiria que ele permanecerá em sua casa em Barcelona pelo tempo necessário até o julgamento.

