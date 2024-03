Daniel Alves é alvo de xingamentos ao deixar tribunal de Barcelona: "É um estuprador"

A- A+

Condenado a 4 anos e meio por estuprar uma jovem numa boate em Barcelona, Daniel Alves compareceu nesta quarta-feira (27) pela primeira vez ao tribunal desde que foi solto. Idas regulares à Corte são uma das medidas restritivas impostas pela Corte que concedeu ao ex-lateral da seleção brasileira aguardar em liberdade a análise dos recursos do caso.

Ao deixar o tribunal, acompanhado da sua advogada, Inés Guardiola, Daniel Alves foi alvo de xingamentos de pessoas que estavam do lado de fora do prédio. Confira o vídeo.

Daniel Alves é alvo de protestos ao se apresentar em tribunal na Espanha:



"Tem dinheiro para estuprar e depois pode pagar, né? No Brasil te matam rápido, seu desgraçado. Tem dinheiro para violar as mulheres. É um estuprador!"



@marca pic.twitter.com/5zBpsVMSxj — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 28, 2024

Amigos de Daniel Alves contribuíram com dinheiro para que o ex-lateral da seleção brasileira conseguisse pagar a fiança de 1 milhão de euros (equivalente a R$ 5,4 milhões) e sair da cadeia, segundo o jornal La Vanguardia.

Alves poderá aguardar em liberdade a análise dos recursos da condenação. Segundo o La Vanguardia, a equipe do ex-lateral contava com uma contribuição da família de Neymar, que "desistiu" de ajudar em meio à pressão pública pela condenação (o clã doou os 150 mil euros que possibilitaram a indenização da vítima e, por consequência, a redução da pena). Além desse revés, nenhuma entidade bancária concedeu o empréstimo. Sobrou a opção de uma "vaquinha" de um grupo de amigos que, de acordo com o diário, "pode incluir um jogador em atividade".

Daniel Alves deixou a prisão por volta de 17h (horário de Barcelona, início da tarde no Brasil). Durante o dia, quando a fiança já havia sido paga, ele aproveitou para doar itens que lhe pertenciam: roupas esportivas, um ventilador, uma caixa de livros, incluindo uma Bíblia. O La Vanguardia diz que o atleta agradeceu servidores penitenciários pelo tratamento recebido em mais de um ano de custódia e recolheu objetos pessoais — seu relógio, sua aliança de casamento e seu telefone celular.

Quando foi preso, em janeiro de 2023, Daniel Alves estava num relacionamento com a modelo espanhola Joana Sanz. Ela afirmou a intenção de se separar depois de descobrir que o companheiro havia sido infiel, mas depois teria adiado o início do processo de divórcio, de acordo com relatos da mídia internacional nos últimos meses.

Fontes afirmaram ao jornal espanhol que o dinheiro reunido pela defesa de Alves não inclui o 1,2 milhão de euros que a Justiça determinou que o Fisco espanhol devolvesse ao atleta.

O Ministério Público de Barcelona pediu à Justiça que revogue a liberdade provisória concedida ao ex-jogador. O pedido dos promotores foi feito na sexta-feira e defende a tese de que existe risco de Daniel Alves fugir da Espanha para não cumprir a pena.

A Justiça, por sua vez, ao conceder a liberdade provisória, entendeu que esse risco não existe mais. Além do pagamento da fiança, Daniel Alves terá de cumprir outras medidas restritivas, como ficar a pelo menos 1 km da vítima, não tentar se comunicar com ela e ter de se apresentar ao tribunal semanalmente e sempre que sua presença for solicitada.

Caso Daniel Alves: O que mudou no entendimento da Justiça

Daniel Alves já havia pedido a liberdade provisória em outras cinco ocasiões ao longo do processo iniciado em janeiro de 2023, mas todas foram negadas. O atleta voltou a pedir a liberdade provisória esta semana ao Tribunal de Justiça da Espanha. Em uma audiência feita por videoconferência e com portas fechadas, nesta terça-feira, o brasileiro declarou ao magistrado que não iria fugir, caso seu pedido fosse concedido.

— Não vou fugir. Confio na Justiça e estarei sempre à sua disposição — disse Daniel Alves, segundo a imprensa espanhola.

O entendimento da Justiça espanhola nas outras ocasiões era de que havia o risco de fuga de Daniel Alves. Agora, com a sentença proferida, os juízes aceitaram os argumentos da defesa de que o jogador se comprometeria a entregar os passaportes e não haveria o risco de repetição do crime.

A defesa de Daniel Alves acredita que, por já ter cumprido um quarto da pena de prisão — o brasileiro foi preso em janeiro de 2023 —, ele poderia aguardar a decisão dos recursos em liberdade provisória.

Daniel Alves ficou 430 dias na cadeia até conseguir liberdade provisória

Condenado no mês passado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, Daniel Alves não ficará todo esse tempo na cadeia. Isso porque a Justiça Espanhola decidiu conceder liberdade provisória ao brasileiro, que, ao todo, ficou preso durante 430 dias — o ex-lateral havia sido detido no dia 20 de janeiro de 2023.

No total, Daniel Alves ficou preso durante 14 meses, 61 semanas e 430 dias, até ter a liberdade provisória concedida.

Por que Daniel Alves foi preso? Qual foi a pena?

Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estuprar uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate espanhola, em dezembro de 2022.

