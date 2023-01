A- A+

agressão sexual Daniel Alves é detido pela polícia espanhola por suspeita de agressão sexual Jogador foi detido após prestar depoimento; ele teria agredido sexualmente uma mulher em uma discoteca no dia 30 de dezembro do ano passado

O jogador Daniel Alves foi detido pela polícia espanhola, em Barcelona, depois de ir depor por suspeita de ter agredido sexualmente uma mulher na discoteca Sutton, em 30 de dezembro do ano passado. Alves foi à delegacia na madrugada desta sexta-feira (20) e foi detido em uma viatura poucos minutos depois das 10h. O atleta nega as acusações.

O El País apurou que a ciatura levará o jogador para a Cidade da Justiça, de Barcelona, onde irá ao tribunal e o juiz decidirá sobre a sua situação provisória enquanto o caso está a ser investigado.

Dois dias após a suposta agressão sexual, a mulher denunciou o jogador de futebol pelos fatos. A denúncia da mulher está judicializada e em fase de investigação, conforme explica o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC).

Daniel Alves mora na Cidade do México desde julho passado. Ele viajou ontem para a Espanha com intuito de se apresentar perante as autoridades espanholas.

— Eu estava ali, naquele lugar, com mais gente curtindo (...) sem invadir o espaço dos outros. Sinto muito, mas não sei quem é essa senhora. Nestes anos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização —afirmou o jogador do Pumas durante entrevista à TV espanhola.



O clube, segundo fontes do El País, desconhece a atual situação do brasileiro, pois contava com ele para jogar neste fim de semana. Daniel Alves tinha pedido autorização à equipa para poder faltar a um jogo do campeonato no sábado passado, devido ao falecimento da sogra, e por isso teve de viajar para o Barcelona.

As autoridades colheram o depoimento da suposta vítima na madrugada de sábado, depois que os donos da boate alertaram a polícia de Barcelona. A denunciante assegurou à polícia catalã que o brasileiro a tocou por baixo das roupas íntimas, sem o seu consentimento , quando ambos entraram no banheiro, segundo as câmaras de vigilância do local.

O círculo próximo a Dani Alves garantiu que o jogador da seleção brasileira passou pouco tempo na discoteca, uma das mais luxuosas da Catalunha.

Daniel Alves deixou o futebol europeu em 2022, quando fechou seu segundo ciclo no Barcelona. O brasileiro decidiu dar uma guinada na carreira ao assinar como jogador do Pumas.

