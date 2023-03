Daniel Alves é pivô de esquema de compra de cigarros em presídio; entenda

A- A+

Preso há mais de dois meses na Espanha acusado de estupro, Daniel Alves é o pivô de um esquema de venda de cigarros dentro do presídio Brians I. Segundo revelou o jornal El Caso, um dos presos, que tem liberdade para circular pelas alas do centro de detenção, recolhe camisas trazidas para outros detentos e as entrega ao brasileiro.

Daniel Alves, por sua vez, assina cada uma das peças e as devolve a esse preso que anda pelo Brians I. O detento, porém, só as devolve aos donos — os demais internos — em troca de um “pagamento”, geralmente cigarros ou de outros produtos.

Ainda segundo o jornal, as camisas entram no local enviadas pelas famílias dos presos ou chegam por encomenda. A publicação, porém, não informa se Daniel Alves recebe algum tipo de contrapartida por assinar as peças.

A chegada do brasileiro também já havia feito com que os pedidos de roupas esportivas feitos por detentos quadruplicassem. A presença dele se tornou um “incentivo” para que os demais presos praticassem uma atividade esportiva dentro do Brians I.

Segundo o periódico La Vanguardia, o próprio Daniel Alves é o responsável por organizar as partidas no local. Na mais recente partida, o brasileiro, inclusive, teria marcado dois gols, segundo fontes internas do presídio ouvidas pelo jornal.

Daniel Alves está preso provisoriamente desde o dia 20 de janeiro, quando voltou do México voluntariamente para prestar depoimento após a acusação feita por uma mulher no final do ano passado. Segundo as fontes citadas pela publicação, o jogador estaria totalmente adaptado à vida na prisão, tendo bom convívio com os seus companheiros de módulo, além de distribuir “muitos autógrafos”.

