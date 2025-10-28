A- A+

Futebol Daniel Alves é visto pregando em igreja na Espanha; confira o vídeo Ex-jogador deixou a prisão em março deste ano após ser acusado de agressão sexual. Brasileiro ainda será julgado no Tribunal Supremo da Espanha

O ex-jogador de futebol Daniel Alves foi filmado participando de uma pregação em uma igreja evangélica pentecostal da cidade de Girona, na Espanha. "É preciso ter fé. Eu sou uma prova disso, porque aquilo que Deus promete é o que Deus cumpre", afirmou, em espanhol, em um dos trechos da pregação.





Acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022, o brasileiro foi detido em janeiro de 2023 e condenado, no ano seguinte, a quatro anos e meio de prisão.

O ex-jogador, porém, conseguiu liberdade após pagar fiança de 1 milhão de euros e, em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) revogou a sentença. Daniel Alves ainda será julgado pelo Tribunal Supremo da Espanha, a instância máxima da Justiça do país.

Confira o vídeo

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/xCmucXTN1t — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) October 28, 2025

