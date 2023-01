A- A+

agressão sexual Daniel Alves: entenda passo a passo da noite em que jogador teria agredido sexualmente mulher Caso ocorreu no fim do ano passado; jogador está preso na Espanha há cinco dias

Jogador com mais títulos na história do futebol, Daniel Alves está preso na Espanha desde o último dia 20, acusado de agressão sexual contra uma mulher, que denunciou o atleta.



O caso ocorreu em dezembro do ano passado, em uma boate na cidade de Barcelona, e foi revelado após o depoimento da vítima. Ao dar sua versão, o jogador foi pego em contradições, mudando as versões apresentadas à polícia, o que o levou à prisão preventiva.

Segundo o jornal “El Periodico”, de Barcelona, o jogador mudou sua versão sobre o caso em depoimento ao Tribunal de Justiça, o que não caiu bem para o júri do caso.



Dias antes, havia alegado desconhecer a vítima à polícia e em entrevista a um programa espanhol. No depoimento, porém, teria afirmado que houve a relação, mas alega que foi consensual. Segundo a rádio espanhola “Cadena Ser”, a defesa do jogador pede um novo depoimento.





Entenda abaixo o passo a passo do caso de assédio, desde a chegada do jogador à boate até a denúncia feita pela vítima.

Chegada do jogador à boate

O caso ocorreu na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro do ano passado. O local é famoso por ser um ambiente tido como luxuoso, sendo frequentado por “clientes sofisticados”.

A vítima contou que estava dançando na festa que acontecia na boate junto de outros amigos dela, quando foi abordada por Daniel Alves.

Daniel Alves aborda mulher

Segundo o depoimento dado pela vítima, o lateral se apresentou como um homem chamado "Dani" e que "jogava petanca no Hospitalet, município da Espanha". No entanto, os amigos mexicanos da vítima teriam reconhecido o jogador. O lateral chegou bem perto deles e os tocou.

Em seguida, teria ficado atrás da vítima, falando em português, até o momento em que agarrou a mão dela com força e levado até seu pênis, o que teria se repetido duas vezes diante da resistência da mulher.

Vítima é levada para um banheiro

Após a primeira abordagem, o jogador teria levado a mulher até o banheiro e a impedido de sair. No local, Daniel Alves teria sentado no vaso sanitário, puxando o vestido da mulher para cima, e a obrigado a sentar sobre ele, proferindo expressões ofensivas.

Em seguida, ele teria tentado forçá-la a praticar sexo oral. Após resistência, Daniel teria batido na vítima e a colocado no chão para, novamente, forçar uma relação sexual. Em seguida, sempre de acordo com o depoimento da mulher, ele disse para ela esperar para sair depois que ele.

Após 15 minutos, Daniel sai do banheiro

O jogador teria voltado para a festa em seguida. Daniel Alves, porém, já havia deixado a boate quando a vítima relatou o caso para os seguranças. Em uma primeira versão, o lateral se pronunciou sobre o caso durante uma entrevista a um programa de TV espanhol, negando as acusações — dias depois, ele mudaria a versão, confirmando a relação sexual.

— Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus — afirmou Daniel Alves em entrevista, antes de desistir dessa versão.

Ela sai em seguida e é socorrida pelo segurança, que chama a polícia

Assim que saiu, a mulher (segundo declaração ao tribunal) conta que apenas uma de suas amigas estava na área VIP da discoteca. Ela ficou em estado de choque e caiu no choro. Foi então que os seguranças da boate falaram com ela. Já no Hospital Clínic, o laudo médico constava lesões no corpo após o momento em que esteve com Daniel Alves.

Dois dias depois, a mulher denunciou o jogador. A denúncia da mulher está judicializada e em fase de investigação, conforme explica o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC). As autoridades colheram o depoimento da vítima na madrugada de sábado.

Ela se recusou a receber qualquer tipo de indenização caso o jogador for condenado. As imagens de câmeras da boate espanhola mostraram que Daniel Alves ficou cerca de 15 minutos trancado no banheiro com a mulher.

