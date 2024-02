A- A+

Futebol Daniel Alves: entenda passo a passo os três dias de julgamento pelo crime de agressão sexual Tribunal será finalizado nesta quarta-feira, com o depoimento do jogador

Nesta quarta-feira, se encerra o julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual, em Barcelona. Dividido em três dias, o tribunal que avalia o crime cometido no fim de dezembro de 2022 será finalizado com o depoimento do jogador, após receber o depoimento da vítima e de 26 testemunhas, dentre elas a esposa do lateral, Joana Sanz.

Entenda o passo a passo, do crime ao julgamento:

Na noite do crime

O caso ocorreu na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro de 2022. O local é famoso por ser um ambiente tido como luxuoso, sendo frequentado por “clientes sofisticados”. A vítima contou que estava dançando na festa que acontecia na boate junto de outros amigos dela, quando foi abordada por Daniel Alves.

Segundo o depoimento dado pela vítima, o lateral se apresentou como um homem chamado "Dani" e que "jogava petanca no Hospitalet, município da Espanha". No entanto, os amigos mexicanos da vítima teriam reconhecido o jogador. O lateral chegou bem perto deles e os tocou.

Em seguida, teria ficado atrás da vítima, falando em português, até o momento em que agarrou a mão dela com força e levado até seu pênis, o que teria se repetido duas vezes diante da resistência da mulher.

Vítima é levada ao banheiro

Após a primeira abordagem, o jogador teria levado a mulher até o banheiro e a impedido de sair. No local, Daniel Alves teria sentado no vaso sanitário, puxando o vestido da mulher para cima, e a obrigado a sentar sobre ele, proferindo expressões ofensivas.

Em seguida, ele teria tentado forçá-la a praticar sexo oral. Após resistência, Daniel teria batido na vítima e a colocado no chão para, novamente, forçar uma relação sexual. Em seguida, sempre de acordo com o depoimento da mulher, ele disse para ela esperar para sair depois que ele.

O jogador teria voltado para a festa em seguida. Daniel Alves, porém, já havia deixado a boate quando a vítima relatou o caso para os seguranças. O laudo médico constatou lesões compatíveis com a luta, como escoriações no joelho. Dois dias depois, a mulher denunciou o jogador.

Em uma primeira versão, o lateral se pronunciou sobre o caso durante uma entrevista a um programa de TV espanhol, negando as acusações — dias depois, ele mudaria a versão, confirmando a relação sexual. O jogador foi preso no dia 20 de janeiro de 2023.

Primeiro dia de julgamento: A vítima

No primeiro dia do julgamento de Daniel Alves, no Tribunal de Barcelona, a vítima reforçou a acusação de estupro contra o brasileiro e teve sua identidade preservada no depoimento. De acordo com a imprensa local, ela reafirmou que foi agredida sexualmente por Daniel Alves, versão que mantém desde o início do processo. O depoimento da jovem de 23 anos durou pouco mais de uma hora, a portas fechadas, com distorção na voz e sem contato visual com o jogador. As medidas foram adotadas para proteger a identidade da denunciante. O jogador estava sem algemas.

Inés Guardiola, advogada de Daniel Alves, reclamou de um "julgamento paralelo" na imprensa que teria contaminado o magistrado, e garantiu que o brasileiro vive um período conturbado financeiramente, incluindo uma dívida de meio milhão de euros (R$ 2,7 milhões) com a Fazenda da Espanha. Além disso, ele teria apenas uma conta no país com 50 mil euros (R$ 267 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 107 mil).

A prima da vítima, que estava na boate Sutton, no dia 30 de dezembro de 2022, foi ouvida pela juíza Isabel Delgado Pérez. No depoimento realizado, ela diz que a jovem sofreu muito após o ocorrido, não consegue dormir direito e está tomando remédios antidepressivos.

"Quando ela saiu (do banheiro), estava com a cara feia. Então perguntei se ela estava bem? Ela só disse "vamos!". Fomos embora. Ela disse que ele (Daniel Alves) fez muito mal a ela, que tinha ejaculado dentro dela... Minha prima não dorme, toma remédio, tem tomado antidepressivos, não trabalha, apenas sai de casa quando queremos e insistimos muito. Choramos dia sim, dia não", disse a prima da vítima em depoimento.

Além da prima, depuseram o porteiro da boate e dois garçons. Ambos disseram não notar "nada de estranho" no comportamento de Daniel Alves, tendo em vista o consumo de álcool durante a noite. A alegação de que ele não estava ciente das suas ações por estar alcoolizado será uma das linhas da defesa do jogador.

Segundo dia de julgamento: As testemunhas

O julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual em Barcelona no fim de dezembro de 2022, terá continuidade nesta terça-feira. O segundo dia foi de muitos depoimentos. Um dos mais aguardado certamente é o de Joana Sanz, mulher do ex-jogador.

Ao todo, são esperadas 22 testemunhas para este segundo dia de julgamento. Além de Sanz, está previsto o depoimento de funcionários da Sutton que trabalhavam naquela noite de dezembro de 2022, agentes da Polícia da Catalunha encarregados da investigação e de Bruno Brasil. O amigo de Alves estava com ele na boate e chegou a trocar mensagens com uma prima da vítima, também presente na festa, dias depois do ocorrido.

De acordo com os jornais La Vanguardia e El Periodico, a esposa do lateral seria uma das apostas da defesa. Eles acreditam que seu testemunho pode ajudar a confirmar a versão de que ele estava muito embriagado (e, portanto, fora de si) na noite em que é acusado de estupro. Ela poderia relatar que o brasileiro chegou em casa muito perturbado na manhã seguinte. O problema é que ela não estava na residência do casal. Mas, sim, nas Ilhas Canárias.

Além disso, espera-se que Sanz fale sobre o consumo excessivo de álcool frequente por parte do marido. Embora sustente a inocência de Alves e pleiteie sua absolvição, a defesa espera, em caso de derrota no julgamento, ao menos atenuar a pena por embriaguez.

Terceiro dia de julgamento: Daniel Alves

Ainda no primeiro dia do julgamento de Daniel Alves, a defesa do jogador pediu para que ele prestasse depoimento somente no fim das sessões. A juíza Isabel Delgado Pérez aceitou o pedido. Portanto, o jogador brasileiro vai se defender depois de a vítima, testemunhas, peritos e outros profissionais terem sido escutados.

O julgamento está previsto para durar até esta quarta-feira. No entanto, não há prazo definido para apresentação da sentença final. O Ministério Público local pede nove anos de prisão para o ex-jogador, detido há pouco mais de um ano. Já os advogados da vítima querem 12 anos.

Veja também

Futebol Santa aproveita folga de jogos, mas terá "bloco do trabalho contínuo", garante Schulle