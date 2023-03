Daniel Alves está "completamente arrasado" após saber que mulher pediu divórcio, diz TV

A- A+

Preso há mais de dois meses acusado de estupro por uma mulher em uma boate na Espanha no fim do ano passado, o brasileiro Daniel Alves ficou “completamente abatido e muito nervoso” após receber a notícia de que a sua mulher pediu a separação do jogador. Joana Sanz compartilhou sua decisão em suas redes sociais na quarta-feira.

Segundo o programa “Quatro por Dia”, o jogador deixou de interagir com os demais detentos e tem se mantido recluso em sua cela. Joana postou em seu Instagram uma carta escrita à mão, onde diz que ama e sempre amará o marido, mas afirma que está encerrando uma etapa de sua vida que começou no dia 18 de maio de 2015, data em que os dois começaram a namorar. Eles se casaram em 2017, em cerimônia secreta em Ibiza, uma ilha na Espanha.

“Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida”, diz o trecho que encerra o texto.

A modelo, que retomou às passarelas em meados de fevereiro, em Madrid, não costumava falar sobre o caso de Daniel Alves em público. Inclusive, Joana reclamou da perseguição de jornalistas e garantiu que não iria responder nenhuma pergunta a respeito do jogador de 39 anos.

A modelo visitou o jogador na prisão no último domingo, porém, os dois só puderam se ver através de um vidro, uma vez que o atleta não havia solicitado a visita íntima, pedido que deve ser feito com um período de antecedência.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

